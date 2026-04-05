Video: Tarek Diab, Cidde Birliği'nin başına geçmesi için sürpriz bir ismi önerdi

Tunuslu futbol efsanesi Tarik Diab, Portekizli Sergio Conceição'nun yerine yeni sezonda Ceda Union'ın başına geçmesi için beklenmedik bir ismi aday göstererek herkesi şaşırttı.

Basında çıkan haberlere göre, Consesao'nun oyuncular ve yönetimle gergin ilişkileri ve sonuçlardaki belirgin düşüş nedeniyle, mevcut sezonun sonunda kesin olarak ayrılacağı belirtiliyor.

Tarek Diab, Suudi "Thamania" kanalına yaptığı açıklamada, "Al-Ittihad yönetimi, önümüzdeki dönemde takımı yönetmesi için Suudi teknik direktör Saad Al-Shehri'yi (Al-Ittifaq'ın teknik direktörü) düşünmelidir" dedi.

"Al-Shehri, Conceição'dan daha iyi ve bu, bu sezon Al-Ittifaq ile yaptığı harika çalışmalarla ortaya çıktı. Al-Qadisiyah'ın teknik direktörü Brendan Rodgers'ı açıkça geride bıraktı" diye ekledi.

Konuşmasına şöyle devam etti: "El-Shehri, Al-Ittifaq'ın soyunma odasında hakimiyet kurmayı başardı ve teknik izleri herkes için açık. Bence Consesao'nun desteği ve imkanlarını elde ederse, Al-Ittihad ile çok şey başaracaktır."

Son olarak şunları söyledi: "Büyük teknik direktör, sessizce çalışıp izlerini bırakan kişidir. El-Shehri, Al-Ittifaq'ta bunu başardı. Umarım hak ettiği desteği alarak daha büyük bir fırsat yakalar."







