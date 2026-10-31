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Everton v Newcastle United - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images Sport
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Video: Tarek Dhiab: Suudi Arabistan El Ahli'nin düşüşünün sebebi Yaisle

Al Shabab - Al Ahli
Al Shabab
Al Ahli
Premier Lig
M. Jaissle
Suudi Arabistan
Almanya

Alman teknik direktör Er-Raki'yi zor durumda bıraktı

Eski Al Ahli Suudi Arabistan oyuncusu Tunuslu yıldız Tarek Dhiab, "Al Raqi"nin bu sezonki müsabakalardaki form düşüşünün nedenine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Jaissle, iki tarafın yeni sözleşme dosyasında bir çıkmaza girmesi nedeniyle birkaç hafta önce Al Ahli'den ayrılmaya karar vermiş ve Newcastle United'ı çalıştırmaya yönelmişti; bu durum Asya şampiyonuna ayrılabilmek için yaklaşık 12 milyon euro ödemesine yol açtı.

Tarek Dhiab, Suudi Arabistan'daki "Thmanyah" ağına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Matthias Jaissle'nin ayrılışının Al Ahli kulübüne büyük zarar verdiğine inanıyorum; bu, Al Raqi'nin sezonundaki değişime katkıda bulunan en önemli nedenlerden biridir."

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Şöyle ekledi: "Teknik direktörün sezona birkaç hafta kala ayrılıyor ve takımından birçok isim ile kilit unsur gidiyor; bunlar son derece zor şeyler, ancak özellikle Jaissle'nin ayrılışının Al Ahli kulübüne haksızlık ettiğini düşünüyorum."

Al Ahli, dün cuma günü Suudi Arabistan Roshn Profesyonel Ligi'nin 12. haftasında rakibi Al Shabab'a (6-1) yenilmişti.

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