Video: Taraftarlar stadyumu terk edip geri dönüyor... West Ham-Leeds maçında yaşanan 3 dakikalık heyecan

Pazar akşamı Londra Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan West Ham-Leeds United maçı, özellikle uzatma dakikalarında büyük heyecan yaşattı.

Leeds United, 26. ve 75. dakikalarda Tanaka ve Calvert-Lewin'in (penaltı) golleriyle 2-0 öne geçerek yarı finale yükselme yolunu açtı.

Maçın son dakikalarında, West Ham taraftarları, 2 gol geride olmanın geri dönüş umudu olmadığını anladıktan sonra stadyumu terk etti.

Ancak sadece 3 dakika içinde bir mucize gerçekleşti ve West Ham, 90+3. ve 90+6. dakikalarda Matheus Fernandes ve Axel Disasi'nin golleriyle skoru eşitledi.

Maçı terk eden bazı taraftarlar, ilk golün ardından stadyumda kalanların tezahüratlarını duyunca geri döndü ve tribünlerden Hammers taraftarlarının çılgın sevinci eşliğinde beraberlik golünü izledi.

Maç uzatmalara gitti ve Valentin Castellanos'un West Ham'ın üçüncü golünü atmasıyla remontada neredeyse tamamlanıyordu, ancak gol ofsayt nedeniyle VAR tarafından iptal edildi.

Uzatmalarda bir değişiklik olmadı ve iki takım penaltı atışlarına gitti; penaltı atışlarında Leeds United 4-2 galip geldi.

Leeds United, Manchester City, Chelsea ve Southampton'ın ardından FA Cup yarı finaline yükselen son takım oldu.