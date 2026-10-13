Video: Tamamlanmayan remontada: Viking, Şampiyonlar Ligi'nde çılgın bir maçta Bayern Münih'in gururunu yaraladı

Son nefesine kadar mücadele: Bayern Münih beklenmedik bir tuzağa düştü!

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Norveç ekibi Viking, bugün Salı günü "Lysi Arena"da oynanan çılgın mücadelede Bayern Münih ile 3-3 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 2. haftasında heyecan dolu bir sonuç elde etti.

Ev sahibi ekip iki golle öne geçti, ardından Bayern Münih ikinci yarıda geri dönerek galibiyete yaklaştı; ancak Viking son saniyeye kadar direnme dersi vererek beraberliği kopardı.

Bayern Münih, maçın başlamasından sadece 72 saniye sonra erken bir şok yaşadı. Zlatko Tripić'in kullandığı kornerde Gianni Stensness mükemmel bir kafa vuruşuyla Viking'i öne geçiren golü kaydetti ve filelere gönderdi.









Bayern sürekli baskıyla yanıt vermeye çalıştı, ancak Viking'in organize ve geride duran savunması tüm girişimleri önledi. Harry Kane ise doğrudan kaleci Arild Østbø'ya giden iki kafa vuruşuyla net iki fırsatı harcadı.

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38. dakikada Viking hızlı bir kontra atağı değerlendirdi. Erik Botheim'in akıllı pasıyla buluşan Petter Kristiansen, Nathaniel Brown'ı hızla geçtikten sonra soğukkanlı bir vuruşla topu ağlara göndererek takımını ilk yarı bitmeden 2-0 öne geçirdi.









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Bayern'in gürültülü dönüşü

İkinci yarıya farklı bir ruhla başlayan Bayern, 54. dakikada hakemin video yardımcı hakem incelemesi sonrası verdiği penaltıyı Harry Kane'in golüyle değerlendirerek farkı bire indirdi.









60. dakikada ise Kane, Joshua Kimmich'in mükemmel ortasında kafa vuruşuyla skoru eşitledi.









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Ardından Luis Díaz, 71. dakikada Konrad Laimer'in ortasının ardından ceza sahası içinden yaptığı vuruşla sürprizi tamamladı ve Bayern 3-2 öne geçti.









Olise'nin kırmızı kartı dengeleri değiştirdi

74. dakikada Michael Olise üst üste iki sarı kart gördü; ilkini arkadan yaptığı faul nedeniyle, ikincisini ise topu Tripić'in yüzüne fırlattıktan sonra. Böylece Fransız oyuncu oyundan ayrıldı ve Bayern on kişi kaldı.

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Son dakikalarda Bayern savunmaya çekilmesine rağmen Viking, sayısal üstünlüğü değerlendirmeyi başardı. 90. dakikada Hermann Haugen, Tripić'in mükemmel ortasında güçlü bir kafa vuruşuyla beraberlik golünü kaydetti ve unutulmaz bir gece yaşayan taraftarlarının önünde takımına değerli bir puan kazandırdı.