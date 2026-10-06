İspanya Milli Takımı, bu gece UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının dördüncü haftasında ev sahibi Hırvatistan ile karşılaştığı maçtan 2-1'lik dramatik bir galibiyetle ayrıldı.

Üst üste dördüncü galibiyetini elde eden İspanya, tam puanını korudu ve puanını 12'ye çıkararak liderliği sürdürdü; çeyrek finaldeki yerini şimdiden garantiledi.

Hırvatistan ise 3 puanda kalarak üçüncü sırada yer aldı.

Hırvatistan, 18. dakikada Ivan Perisic ile öne geçti. Tecrübeli forvet, Unai Simon'dan seken topu değerlendirerek fileleri havalandırdı.









Gol, ritmini bulmakta zorlanan İspanya Milli Takımı'nın sıkıntı yaşadığı bir anda geldi; çünkü Hırvatlar her atakta ellerinden gelenin en iyisini yaptı.

İkinci yarıda İspanya, 61. dakikada Mikel Merino ile gelen beraberlik için var gücüyle mücadele etti.









Gol, çok sayıda ataktan sonra geldi; Arsenallı forvet topu ağlara göndererek topa hâkim olan ve rakip kaleye daha tehlikeli gelen İspanya adına beraberlik golünü kaydetti.

78. dakikada Perisic, Cucurella'ya yaptığı net faul nedeniyle ikinci sarı kartını gördü ve Hırvatistan maçı on kişi tamamladı.

İspanya bu sayısal üstünlüğü değerlendirdi ve galibiyete ulaşmak için girişimlerini yoğunlaştırdı; nitekim Mikel Merino, 89. dakikada hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü kaydetti.







