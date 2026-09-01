Hilal, bugün salı akşamı "Kingdom Arena" stadında oynanan ve Roshn Suudi Profesyonel Ligi'nin üçüncü haftasından ertelenen karşılaşmada, Ehli ile yaptığı klasikoyu heyecan dolu bir 3-0'lık galibiyetle kazandı.

Hilal maça güçlü başladı ve Ehli kalesine peş peşe birçok atak düzenledi; nihayet dokuzuncu dakikada Sergej Milinkovic-Savic ile ilk golü buldu.









Yasin Bono'nun kalesine tehlikeli atak yapamayan Ehli'nin performansında sert bir düşüş yaşanırken, Hilal maçtaki hakimiyetini sürdürdü.

23. dakikada Hilal, Cricensio Summerville ile ikinci golü kaydederek rakibi üzerindeki baskıyı artırdı.





İkinci yarıda Ehli'nin performansı biraz toparlandı ve çekingen bir şekilde fileleri havalandırmayı denedi; ancak Yasin Bono yerindeydi.

Dakikalar ilerledikçe Hilal maça hakim oldu ve birçok atak düzenledi; yeni transfer Ollie Watkins 86. dakikada üçüncü golü kaydetti.

Hilal, üst üste 4 galibiyetle puanını 12'ye yükseltti ve ikinci sıradaki Nasr ile arasında yalnızca averaj farkı bulunacak şekilde liderliğe oturdu.

Ehli ise Hulud karşısında aldığı yenilginin ardından bu sezon ligdeki ikinci mağlubiyetini yaşayarak yedinci sıraya, 6 puana geriledi.

Maçta her iki takımdan da çok sayıda sert müdahale ve oyuncular arasında teknik heyetlerin üyelerinin de karıştığı gerginlikler yaşandı.









İlk yarının son dakikalarında iki takımın oyuncuları arasında büyük bir gerginlik yaşandı; kriz, Hilal oyuncusu Mohamed Mahzari ile Ehli forveti İngiliz Ivan Toney arasındaki bir pozisyonun ardından başladı. Mahzari, darbe aldığını öne sürerek yere yığıldı ve bu durum hakemin Toney'e sarı kart göstermesine yol açtı.

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Demiral, yerde yatan Mahzari'ye doğru yöneldi ve onu formasından güçlü bir şekilde çekti; bunun üzerine maçın hakemi ona sarı kart göstermeye karar verdi, ayrıca itiraz nedeniyle Ehli teknik heyetinin bir üyesine kırmızı kart gösterdi.

45+7. dakikada Demiral, Cricensio Summerville'e yaptığı sert müdahalenin ardından ikinci sarı kartını ve ardından kırmızı kartı gördü.







