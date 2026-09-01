Hilal, bugün "Kingdom Arena" stadında Salı akşamı oynanan ve Roshn Pro Lig'in üçüncü haftasından ertelenen maçta iki takımı bir araya getiren Ahli klasikosunu 3-0'lık heyecanlı bir galibiyetle noktaladı.

Hilal maça güçlü bir şekilde başladı ve Ahli kalesine art arda birçok atak düzenledi. Nihayet dokuzuncu dakika, Sergej Milinkovic-Savic ile ilk golün geldiği anı yaşattı.

Hilal, Yassine Bounou'nun kalesine ciddi ataklar yapamayan ve seviyesinde keskin bir düşüş yaşayan Ahli karşısında maçtaki üstünlüğünü sürdürdü.

23. dakikada Hilal, Chrisencio Summerville ile ikinci golü kaydederek rakibi üzerindeki baskısını artırdı.

İkinci yarıda Ahli'nin seviyesi biraz yükseldi ve çekingen bir şekilde fileleri havalandırmaya çalıştı, ancak Yassine Bounou hazırdaydı.

Dakikalar ilerledikçe Hilal kontrolü eline aldı ve birçok atak düzenledi; yeni transfer Ollie Watkins 86. dakikada üçüncü golü kaydetti.

Hilal, üst üste 4 galibiyetle puanını 12'ye yükseltti ve ikinci sıradaki Nassr'ın yalnızca averajla önünde liderliğe oturdu.

Ahli ise Khaleej karşısında aldığı yenilginin ardından bu sezon ligdeki ikinci mağlubiyetini yaşayarak 6 puanla yedinci sıraya geriledi.

Maçta iki takımdan da birçok sert müdahale görüldü; oyuncular arasında iki teknik heyetten üyelerin de karıştığı tartışmalar yaşandı.

İlk yarının son dakikalarında iki takımın oyuncuları arasındaki gerginlik büyüktü. Kriz, Hilal oyuncusu Mohamed Kanno ile Ahli forveti İngiliz Ivan Toney arasındaki bir pozisyonun ardından başladı; Kanno darbe aldığı gerekçesiyle yere düştü ve bu, hakemi Toney'e sarı kart göstermeye itti.

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Demiral, Kanno'ya yöneldi ve yere düşerken onu formasından sertçe çekti; bunun üzerine maçın hakemi ona sarı kart vermeye karar verdi, ayrıca itiraz nedeniyle Ahli teknik heyetinin bir üyesine kırmızı kart gösterdi.

45+7. dakikada Demiral, Chrisencio Summerville'e yaptığı sert müdahalenin ardından ikinci sarı kartı ve ardından ihracı gördü.