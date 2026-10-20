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Al Shabab v Al Taawoun - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Video: Tam anlamıyla Fas'a özgü bir kriz: Hamdallah, Suudi Arabistan Ligi'nde takım arkadaşıyla tartıştı

A. Hamdallah
A. El Mahdioui
Al-Taawoun - Al Qadsiah
Al-Taawoun
Al Qadsiah
Premier Lig
Fas
Fas
Suudi Arabistan

Faslı golcü için yeni bir kriz

Teavon forveti Faslı Abdürrezzak Hamdallah, Suudi Roshn Ligi'nde yeni bir kriz yarattı; bu kez de bir vatandaşı ve takım arkadaşıyla.

Teavon, Suudi Roshn Ligi'nin onuncu haftasında bugün salı günü Büreyde'deki sahasında Kadsiye'yi ağırladı.

Suudi liginin yayıncısı "Thmanyah" kanallarının ortaya koyduğuna göre, ilk yarının bitiminden sonra Hamdallah, soyunma odalarına çıkan koridora girerken takım arkadaşı ve vatandaşı Teavon kaptanı Eşref el-Mehdiyevi ile tartışmaya girdi.

Bu olay, Hamdallah'ın geçtiğimiz yıllarda yaşattığı pek çok krizin ardından Suudi Roshn Ligi'ndeki en son krizi oldu; bu krizlerin sonuncusu Şebab kulübünde, eski takım arkadaşı Belçikalı Yannick Carrasco ile yaşanmıştı.

Faslı forvet, bu sezonun başından beri Teavon forması giyiyor ve bu kulüp, Nasr, İttihad, Şebab ile 2025 Kulüpler Dünya Kupası'nda forma giydiği Hilal'in ardından Suudi Arabistan'da temsil ettiği beşinci kulüp.

Buna karşılık Mehdiyevi, yaklaşık 5 yıldır, tam olarak Polonya ekibi Wisla Krakow'dan transfer olduğu Ocak 2022'den bu yana Teavon forması giyiyor ve şu anda takımın kaptanlığını yapıyor.

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