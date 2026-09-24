Suudi Arabistanlı spor yorumcusu Türki el-Acme, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın Kuveyt karşısındaki mücadelesiyle ilgili bir sürprize imza attı. Maç öncesinde kendisine rahatlık hissi verdiğini söylediği dikkat çekici bir ayrıntıyı açıklayan el-Acme, "mavilerin" en belirgin güç unsurlarından birinin karşılaşma boyunca alışılmış şekliyle sahada olmadığını vurguladı.

El-Acme, "Thmanyah" kanal ağındaki "el-Minassa" programında şunları söyledi: "Kuveyt Milli Takımı'nı kırmızı formayla gördüğümde rahatladım, çünkü mavi renk ona büyük bir güç veriyor ve özellikle Körfez Kupası'nda onu çetin bir rakip haline getiriyor." Bu sözlerle Kuveyt Milli Takımı'nın mavi renkle olan tarihsel bağına işaret etti.

Ayrıca okuyun: Dişsiz devler, kayıp kimliğin pençesindeki Real Madrid, Hilal ve Ahli!

Suudi Arabistanlı yorumcu, Kuveyt'in Suudi Arabistan karşısındaki maçlarının çeşitli turnuvalarda genellikle farklı olduğunu, ancak konu Körfez Kupası olduğunda Kuveyt Milli Takımı'nın son derece zorlu bir rakibe dönüştüğünü düşündüğünü ekledi ve "mavilerin" bu turnuvada tamamen farklı bir görüntü sergilediğini belirtti.

El-Acme, Kuveyt Milli Takımı'nın mavi yerine kırmızı forma giymesinin, karşılaşma öncesinde kendisine güven hissi vermesinin nedeni olduğunu açıkladı ve mavi rengin, özellikle Körfez Kupası'na katıldığında Kuveyt Milli Takımı için önemli bir moral unsuru olduğunu değerlendirdi.

Şöyle konuştu: "Kuveyt'in Suudi Arabistan'a karşı tüm turnuvalardaki maçları garantidir, ancak Körfez Kupası'nda farklı bir görüntü sergiliyor; turnuvanın umacısıdır, çünkü o zaman son derece zorlu bir rakibe dönüşüyor." Bu ifade, iki takımın Körfez unvanı için rekabet ettiği karşılaşmaların zorluğunu yansıtıyor.

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

El-Acme açıklamalarını tartışmalı bir görüşle noktaladı: "Ancak kırmızı forma giymesi ona gücünün yüzde 50'sini kaybettirdi ve bize üstünlük sağladı." Böylece Kuveyt Milli Takımı'nın maçta sergilediği rengi, iki takım arasında gördüğü farkı kendi yorumu içinde konumlandırdı. Bu dikkat çekici açıklamalar, "mavilerin" Körfez Kupası'ndaki güç sırrına dair tartışma yarattı.







