Muhammed el-Uveys, Suudi Arabistan Milli Takımı'nı Arap Körfezi Kupası'nın yirmi yedinci edisyonu "Körfez 27" finaline taşıdıktan sonra takım arkadaşlarının omuzlarında yükseldi.

Suudi Arabistan Milli Takımı, Körfez turnuvasının yarı final turunda bugün cumartesi günü Cidde'deki İnma Stadı'nda karşılaştığı Katar Milli Takımı'nı, normal süre ve uzatmaların golsüz berabere tamamlanmasının ardından penaltı atışları sonucunda mağlup etti.

Penaltı atışlarına Muhammed el-Uveys'in muhteşem performansı damga vurdu; Casım Cabir ve Huhi Bualem'in penaltılarını kurtararak Suudi Arabistan'ın 3-2 kazanmasını sağladı.

Özellikle Bualem'in penaltısı sıra dışıydı; el-Uveys başta bu atışı kurtardı ancak kale çizgisinden çıktığı için atış tekrarlandı, tekrarda da penaltıyı kurtarmayı başardı.

Körfez Futbol Federasyonu'nun açıkladığına göre, bu performansları sayesinde Muhammed el-Uveys maçın en iyi oyuncusu ödülünü kazandı.

Hilal'in file bekçisi, finale yükselmenin en büyük sebebi olmasının ardından maç sonrası takım arkadaşları tarafından da omuzlara alınarak kutlandı.

El-Uveys, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda, özellikle grup aşamasının 1-1 berabere sonuçlanan Uruguay'a karşı oynadığı ilk maçta sergilediği üstün performansını yeniden tekrarladı.

Suudi Arabistan Milli Takımı'nın, Körfez 27 turnuvasının finalinde önümüzdeki salı günü Cidde'deki İnma Stadı'nda Umman ile Birleşik Arap Emirlikleri karşılaşmasının galibiyle karşı karşıya geleceği hatırlatılır.