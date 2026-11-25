Suudi Arabistan, grup aşamasının son maçında Haiti karşısında zorlu bir galibiyet alarak 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda ikinci tura yükselmeyi başardı.

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Suudi Arabistan, Katar'da düzenlenen 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda D Grubu'nun üçüncü haftasında bugün, çarşamba günü Katar'ın başkenti Doha'daki Aspire Zone Stadı'nda karşılaştığı Haiti'yi 2-1 mağlup etti.

Haiti, 28. dakikada Kiki Ramos'un golüyle öne geçti. Suudi Arabistan kalesinde tamamen yalnız kalan oyuncu, topu ustaca filelere gönderdi.

Hakem golü başlangıçta Kiki Ramos'un ofsayt pozisyonunda olduğu gerekçesiyle iptal etti, ancak VAR incelemesinin ardından kararını değiştirerek golü verdi.

İlk yarı Haiti'nin bu golle üstünlüğüyle sona erse de Suudi Arabistan ikinci yarıda oyuna geri dönmeyi başardı. Abdullah Al-Dawsari, 53. dakikada yerden gelen ortayı ustaca filelere göndererek eşitliği sağladı.

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Zaid Al-Bouri ise 77. dakikada orta sahadan itibaren Haiti kalesine doğru tamamen yalnız kalarak Suudi Arabistan'ın ikinci golünü kaydetti.

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Aynı saatlerde oynanan diğer maçta Fransa, Uruguay'ı 3-0'lık farklı skorla mağlup ederek bir önceki haftada Suudi Arabistan'a yenilmesinin ardından yeniden toparlandı.

Bu sonuçlarla Suudi Arabistan U17 Milli Takımı, puanını 6'ya yükselterek 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda ikinci tura adını yazdırdı. Suudi Arabistan, aynı puana sahip lider Fransa'nın ardından ikinci sırada yer alırken, yine aynı puandaki Uruguay üçüncü sıraya geriledi.

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Üç takımın puanlarının eşit olması nedeniyle Haiti'ye karşı aldıkları sonuçlar hesaba katılmadı ve her biri 3 puanda kaldı. Ancak Fransa averajda (+2) üstün geldi; onu Suudi Arabistan (0) ve Uruguay (-2) izledi.

Grup aşamasının sona ermesinin ardından Suudi Arabistan'ın rakibi belli olacak. Suudi temsilcisi, diğer gruplarda ikinci sırayı alan takımlardan biriyle karşılaşacak.

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Bu başarı Suudi Arabistan için tarihi nitelikte. Takım, bunu ikinci ve son kez başardığı 1989'dan bu yana 37 yıl sonra ilk kez grup aşamasını geçmiş oldu.

Genel olarak bu, Suudi Arabistan'ın U17 Dünya Kupası'nda grup aşamasını üçüncü kez geçişi oldu. Takım bunu daha önce 1985 ve 1989'da olmak üzere iki kez başarmıştı.

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1985'te ikinci tur çeyrek final turuydu ve Suudi Arabistan, Brezilya'ya 2-1 yenilerek bu turda turnuvaya veda etti.

1989 turnuvasında ise Suudi Arabistan tarihinin en büyük mucizesini gerçekleştirdi ve finalde İskoçya'yı penaltılarla yenerek şampiyonluğa ulaştı.

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Öte yandan Suudi Arabistan U17 takımı, 1987 ve 2025 turnuvalarında olmak üzere iki kez grup aşamasını geçemedi.