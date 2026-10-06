Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Bedr el-Rezizza, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın Arap Körfezi Kupası "Körfez 27" şampiyonluğunun, Yasir el-Mishal'in yerine seçilmesinin üzerinden kısa bir süre geçmesi nedeniyle kendisine ve yönetim kuruluna atfedilemeyeceğini söyledi.

Suudi Arabistan Milli Takımı, salı akşamı Cidde'deki İnma Stadı'nda oynanan final maçında Birleşik Arap Emirlikleri'ni 2-0 mağlup ederek tarihindeki dördüncü kupasını kaldırdı.

El-Kass kanalının, Suudi Arabistan ile en hızlı şampiyonluk kazanan başkanlardan biri olduğuna dair sorusuna şu yanıtı verdi: "Şampiyonluğu kazananlar oyuncular, teknik direktör ve Yasir el-Mishal'dir (eski futbol federasyonu başkanı), Bedr el-Rezizza değil."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Benim ve yönetim kurulumun yalnızca 38 günde (seçilmesinin üzerinden) bir şampiyonluk kazanabileceğini düşünen cahildir. Bu imkânsız ve mantıklı değil."

Devamında şunları söyledi: "Sonucu benim ve yönetim kurulumun aldığı doğru, ancak gerçek şu ki bu iş uzun süredir devam ediyor; alt yaş kategorilerinde, akademilerde ve tüm liglerdeki gelişimi gördük."





Şöyle devam etti: "Doğrusunu söylemek gerekirse sakatlıklar bizi bitirdi. Oyuncular ligde 7 hafta, ardından turnuvada 5 maç oynadı ve katlandıkları o korkunç psikolojik baskıya rağmen iyi bir performans sergilediler. Turnuva boyunca onlarla birlikte geçirdiğim süre boyunca gördüğüm ruh için kendilerine teşekkür ediyorum."

Ekledi: "Elhamdülillah, Suudi Arabistan Milli Takımı her zaman sahada, her zaman rekabet eder ve Suudi sporu her zaman üretkendir."

Şöyle dedi: "Ancak ne yazık ki sporda değerlendirme her zaman 'hangi şampiyonlukları kazandın, neler başardın' sorusu üzerinden yapılıyor ve bu haksızlıktır."

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Şunları da ekledi: "2034 Dünya Kupası'ndan bahsedecek olursak, şu andan itibaren 14 yaşındaki oyuncuları hazırlamamız gerekiyor. Proje uzun soluklu, uzun bir nefes gerektiriyor ve inşallah 2034'te benden başka biri (yapacağımız işin sonucunu) toplamaya gelecek."

El-Riyadiyye gazetesine yaptığı açıklamada el-Rezizza, turnuvanın himayesi ve cömert destekleri için spor bakanına ve yönetime teşekkür ederek şunları ekledi: "Elhamdülillah, 23 yıldır yaşanmayan bir sevinç."