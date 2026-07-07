Mısır Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası’nın son 16 turunda Arjantin ile oynadığı maçta rakibini 1-0 mağlup ederek büyük bir sürpriz yarattı.

"Firavunlar"ın golü 15. dakikada geldi. Marwan Attia'nın ceza sahası içine gönderdiği mükemmel ortayı, savunma oyuncusu Yasser İbrahim kafayla karşıladı ve güçlü bir vuruşla topu Arjantin kalesinin sağ köşesine gönderdi, böylece Mısır Milli Takımı 1-0 öne geçti.

"Stats Foot" istatistik ağına göre, Arjantin Milli Takımı, 22 Kasım 2022'den bu yana ilk kez Dünya Kupası'nda geriye düşüyor. O tarihte, Katar Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Suudi Arabistan Milli Takımı, 2-1'lik galibiyetle Arjantin'i mağlup etmişti.

Ağ, bunun Arjantin milli takımının 30 Haziran 2018'den bu yana Dünya Kupası eleme turlarında ilk kez geride kaldığını da ekledi; o tarihte Rusya Dünya Kupası'nın son 16 turunda Fransa milli takımı Arjantin'e karşı öne geçmişti.

Mısır Milli Takımı, turnuvadaki tarihi yolculuğuna devam etmek ve tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselebilmek için dünya şampiyonu karşısında üstünlüğünü korumayı umuyor.