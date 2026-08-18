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Al Diriyah v Al Nassr: The King's CupGetty Images Sport

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Video: Sürpriz yok, Al Nassr Ed-Dır'iyye'yi cezalandırıp büyüklerle birlikte kupanın son 16 turuna yükseldi

Al Diriyah - Al Nassr FC
Al Diriyah
Al Nassr FC
King Cup
Suudi Arabistan

"El Alami" son 16 turuna yükselen en yeni takım oldu

Nassr, Harameyn Hizmetkârı Kral Kupası'nda sürpriz tuzağına düşmeyi reddederek son 16 turunda büyükler kervanına katıldı.

Bugün oynanan karşılaşmada Nassr, Ed-Dir'iyye'yi 4-1 mağlup etti. İki takımı bir araya getiren maç, salı günü Al-Awwal Park Stadı'nda, Harameyn Hizmetkârı Kral Kupası'nın son 32 turunda oynandı.

Ed-Dir'iyye maça güçlü bir başlangıç yaptı ve daha sadece iki dakika geçmişken oyuncusu Oscar Rodriguez aracılığıyla skoru açtı; oyuncu, yerden gelen bir ortayı değerlendirerek topu Brezilyalı kaleci Bento'nun ağlarına gönderdi.

Ancak Nassr'ın cevabı sert oldu; özellikle Portekizli yıldızı Joao Felix'in parıldayan performansıyla. Felix, 11. dakikada Fransız defans oyuncusu Mohamed Simakan'a ilk golün asistini yaptı; yerden gelen bir ortayı ceza sahasına gönderdi, Simakan da topu topuğuyla ağlara yolladı.

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Felix, 36. dakikada Nassr'ın ikinci golünü bizzat kendisi ekledi. Fransız kanat oyuncusu Kingsley Coman sağ kanattan ustalıkla ilerledikten sonra Felix'e yerden bir orta gönderdi, o da topu kaleci Nikola Vasilj'in ağlarına çevirdi.

Yalnızca bir dakika sonra, Suudi forvet Abdullah Al-Hamdan üçüncü golü ekledi. Senegalli kanat oyuncusu Sadio Mane'nin muhteşem ara pasından yararlanarak Vasilj ile karşı karşıya kalan Al-Hamdan, topu ustaca ağların içine yerleştirdi.

Joao Felix, 68. dakikada kendisinin ikinci, Nassr'ın ise dördüncü golünü kaydetti. Sağ bek Nawaf Boushal'ın muhteşem yerden ortasını değerlendiren Felix, topu doğrudan Vasilj'in ağlarına gönderdi; kaleci topu uzaklaştırmayı başaramadı.

Böylece Nassr, Harameyn Hizmetkârı Kral Kupası'nın son 16 turuna yükseldi ve Hilal, Ahli, İttihad ile Kadisiye gibi sürprizleri atlatan büyükler kervanına katıldı.

"El-Alemi", Harameyn Hizmetkârı Kral Kupası'nı 36 yıllık aranın ardından, yani unvanı son kez kazandığı 1990'dan bu yana ilk kez müzesine götürmenin hayalini kuruyor.

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