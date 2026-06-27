Video: Şubayr, İran karşısında penaltı atışında kalesini koruyor

Mısır kalecisi Mustafa Şubayr, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü turunda İran karşısında bir penaltıyı kurtarmayı başardı.

Hakem, Mısırlı savunma oyuncusu Muhammed Abdülmünem'in bir pas sırasında hata yapıp forvet Mehdi Taremi'nin ayağına çarpması üzerine penaltı kararı verdi.

Şubayr, Tarmi'nin vuruşunu ustaca kurtardı ve bu sayede Mısır'ın orta saha oyuncusu Mahmud Sabir'in maçın 5. dakikasında attığı golle elde ettiği üstünlüğü korudu.

Mısır Milli Takımı, üçüncü tur başlamadan önce 4 puanla 7. grubun zirvesinde yer alıyor ve bu da takımın 32'li turuna yükselmesini garantiledi.

Bu, Mısır milli takımının Dünya Kupası tarihindeki ilk ikinci tura yükselişi olarak kayda geçiyor; daha önce katıldıkları 3 turnuvada da ilk turda elenmişlerdi.



