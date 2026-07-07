Mısır Milli Takımı kalecisi Mustafa Şubayr, Firavunlar’ın Arjantin’e karşı (3-2) aldığı yenilgiden etkilenmiş görünüyordu ve maçın sonucunu küçük ayrıntıların belirlediğini vurguladı.

Mısır Milli Takımı, Salı akşamı Atalanta Stadyumu'nda düzenlenen turnuvanın son 16 turu maçında, son şampiyon Arjantin'e karşı çılgın bir senaryo sonunda 3-2 yenilerek 2026 Dünya Kupası'na veda etti.

Mısır Milli Takımı 2-0 öne geçmişti, ancak Arjantin son 10 dakikada 3 gol atarak skoru tersine çevirdi ve Dünya Kupası çeyrek finallerine yükseldi.

Mustafa Şubayr, özellikle ilk yarıda Lionel Messi’nin attığı penaltıyı kurtarmanın yanı sıra Alexis Mac Allister ve Julian Álvarez’ın kaçırdığı iki net fırsatı da önleyerek parladı.

Maçtan sonra "BeIN Sports" kanalına yaptığı açıklamada Şubayr, "Galibiyete çok yakındık, ancak büyük maçlarda her zaman olduğu gibi, sonunda küçük detaylar maçı belirledi" dedi.

Arjantin maçındaki performansından ne kadar memnun olduğu sorulduğunda Şubayr şöyle yanıt verdi: “Futbol bir takım oyunudur. Her şey bizim elimizdeydi, ancak sonuçta Allah’ın bizim için yazdığına razıyız.”

Sözlerini şöyle tamamladı: “Gelecekte daha iyi bir performans sergilemek için, önümüzdeki eleme maçlarından başlayarak hatalarımızı düzeltmeye çalışacağız.”

Arjantin milli takımı, Dünya Kupası çeyrek finalinde bugün Salı akşamı oynanacak İsviçre-Kolombiya maçının galibini bekliyor.











