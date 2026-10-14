Liverpool ve kulübün Iraola'yı göreve getirme kararı hakkında görüş bildirmek için Gerrard'dan daha uygun pek az kişi var. Gerrard, Bournemouth'un eski teknik direktörüne Anfield'da şampiyonluk kazanacak bir kadro kurması için gereken zamanın verilmesini istiyor. Şunları söyledi: “Iraola'yı desteklemek ve ona bir şans vermek istiyorum. Her şeyden önce Liverpool'un teknik direktörü olma fırsatını hak ettiğini düşünüyorum.

“Bournemouth'ta olağanüstü bir iş çıkardığını düşünüyorum. O takımla yaptıkları, futbol anlayışı ve oyun tarzı, aldığı sonuçlar, oynattığı futbol... Liverpool'un teknik direktörü olma fırsatını hak etti. Bournemouth'a tüm saygımla söylüyorum, bu çok büyük bir adım. Baskı ve sorumluluklar daha büyük; kupa kazanması bekleniyor.

“Kadrosunda çok yetenekli oyuncular olduğunu düşünüyorum ama bu kadroya şekil vermek ve onları yeniden kazanan bir takıma dönüştürmek için hâlâ zamana ve sabra ihtiyacı var. Gerçekten heyecanlı ve iyimserim, çok umutluyum. Yetenekli oyuncularımız var. Teknik direktör bu oyuncuları şampiyonluk kazanacak bir takıma dönüştürebilirse... Elinde çalışabileceği pek çok şey var.”

Manchester City ve Tottenham, yaz aylarında Gakpo'yu Liverpool'dan transfer etmek istiyordu ancak Hollandalı oyuncu, transfer dönemi sona erdiğinde takımında kalmıştı. Gerrard, özellikle Hugo Ekitike'nin geçen sezonun ikinci yarısında yaşadığı ağır aşil tendonu sakatlığı göz önüne alındığında, eski PSV forvetinin Merseyside'da kalmasının hayati önem taşıdığını düşünüyor.

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Gerrard şöyle dedi: “Geçen sezonun ardından ve Ekitike'nin sakatlığı nedeniyle elimizde gerçekten sadece [Alexander] Isak gibi bir 9 numara vardı. Gakpo'yu takımda tutmamız çok önemliydi. İyi bir Dünya Kupası ve sezon öncesi dönem geçirdiğini düşünüyorum; sezona müthiş başladı. Şu anda ufak bir sakatlığı var ama umarım ciddi değildir çünkü ona ihtiyacımız olacak.

“Kadronun önemli bir parçası. Umarım aynı şekilde katkı vermeye devam eder çünkü bu istikrarı sezon boyunca sürdürebilirse onu izlemeyi gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum.”

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