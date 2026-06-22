Video: Stadyumu terk ederken neredeyse ağlayacaktı... Messi'nin efsanevi golü, Ronaldo'nun en sadık hayranlarını bile hayran bıraktı

Lionel Messi’nin Avusturya karşısında rekorlar kırdığı gece, sadece sahadaki rakipleri için zorlu geçmedi; bu zorluk, Dallas Stadyumu’nun tribünlerine de yayıldı. Orada, “I Show Speed”, Arjantin efsanesinin, kendisini Dünya Kupası'nın tek gol kralı yapan tarihi golünü izledikten sonra çöküşün eşiğine geldi.

Messi, Pazartesi akşamı 2026 Dünya Kupası'nda 10. grubun ikinci turunda attığı iki golle Arjantin'i üst üste ikinci galibiyete taşıdı. Bu gollerle Messi, 18 golle Dünya Kupası'nın en çok gol atan oyuncusu oldu ve Alman Miroslav Klose'nin elinde bulunan önceki rekoru iki gol farkla geride bıraktı.

Sosyal medya sayfalarında yaygın olarak paylaşılan bir videoda, ünlü içerik üreticisi “I Show Speed”, yanında Arjantin forması giyen babasından alay edilirken, Dallas Stadyumu’ndaki taraftarlar ise onun etrafında kutlama yapıyordu.

Messi, 38. dakikada muhteşem bir şekilde 17. golünü attıktan sonra, efsane Ronaldo’ya olan büyük hayranlığı ve Messi ile olan tarihi rekabeti bilinen “Speed”, kendini tutamayıp neredeyse ağlayacaktı – ve daha sonra stadyumu terk ettiği söyleniyor – bu durum onu psikolojik olarak zor bir duruma soktu.

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