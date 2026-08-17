Suudi Al Ahli, Kral Emaneti Kupası'nda 32'nci tur maçında El Envar'ı geçerek son 16 turuna adını yazdırdı. Al Ahli'nin üstünlüğüne ve maçın büyük bölümünde topa sahip olmasına sahne olan karşılaşmada, takımını turlamaya taşıyan başrol oyununu sergileyen Ermeni Edward Spertsyan dikkat çeken bir performansa imza attı.

Spertsyan ilk yarıda direklere takıldı

Hollandalı Marino Pusic'in sürprizlere yer bırakmadan tur biletini almak amacıyla asli oyuncularının büyük bölümüne güvenmeye karar vermesiyle Al Ahli maça güçlü bir başlangıç yaptı; bu da takıma ilk dakikalardan itibaren belirgin bir üstünlük kazandırdı.

İlk yarıda Al Ahli'nin çok sayıda girişimine rağmen El Envar'ın savunması ve kalecisi direnmeyi başardı. Ancak Spertsyan iki kez skoru açmaya çok yaklaştı; attığı iki sert şut direklere çarpınca Al Ahli'yi öne geçirme fırsatını kaçırdı.

Al Ahli kuşatmayı kırmak için baskısını sürdürürken, El Envar savunmada toplanmaya ve kontrataklara yaslandı ve ilk yarı, Al Ahli'nin belirgin üstünlüğüne rağmen gollü sonuçlandı.

Spertsyan'ın büyüsü ikinci yarıda ortaya çıktı

İkinci yarının başlamasıyla Al Ahli ilk golü aramaya devam etti ve üstünlüğün gerçeğe dönüştüğü 60'ıncı dakika geldi. Spertsyan muhteşem bir şutla El Envar'ın direncini kırmayı başardı; kalecinin müdahale edemediği topun ağlara gitmesiyle Ermeni oyuncu takımının öne geçtiğini ilan etti.

Spertsyan golle yetinmedi; hareketlenmeye ve tehlike yaratmaya devam ederek çeşitli hücum rollerinde boy gösterdi. Maç boyunca rakip kalede en belirgin tehlike kaynağı olduktan sonra, Al Ahli'nin karşılaşmadaki en öne çıkan isimlerinden biri olarak değerini kanıtladı.

89'uncu dakikada Spertsyan, oyuna sonradan giren Brezilyalı Wenderson Galeno'ya nefis bir pas vererek Al Ahli'nin ikinci golüne imza attı; Galeno topu ağlara göndererek Al Ahli'nin öndeki farkını ikiye çıkardı.

El Envar farkı azalttı, tur biletini Al Ahli aldı

Maçın bitimine yaklaşılmasına rağmen El Envar teslim olmayı reddetti ve uzatmaların ikinci dakikasında farkı azaltmayı başardı. Rıda bin Sayeh, aldığı pasla Al Ahli kalecisiyle karşı karşıya kalarak topu ağlara gönderdi ve son dakikalara bir miktar heyecan geri döndü.

Ancak El Envar'ın golü çok geç geldi ve maçın gidişatını değiştirmeye yetmedi. Al Ahli üstünlüğünü koruyarak Kral Emaneti Kupası'nda son 16 turuna yükselme biletini aldı.

Bu galibiyetle Al Ahli, bir gol atıp bir gol de hazırlayan Spertsyan'ın parlak performansı sayesinde El Envar karşılaşmasını kazanarak turnuvadaki yolculuğunu istikrarlı biçimde sürdürdü ve takımın eleme usulü turnuvalarda fark yaratabilecek çok sayıda hücum çözümüne sahip olduğunu kanıtladı.