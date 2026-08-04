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Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Video: Sözleşme süresi açıklandı - Nahdet Berkane'nin yeni teknik direktöründen ilk sözler

Transfers
Bubista
RSB Berkane
1.Lig
Cabo Verde
Fas

Cape Verde'nin başarısının ardından taraftarlar çok şey bekliyor

Portekizli Pedro Leitao Brito, namıdiğer "Bubista", Nahdat Berkane'yi daha fazla başarıya taşıma hedefini ortaya koydu. Takımın çalıştırıcılığını üstlenmesinin gurur duyduğu bir durak olduğunu vurgulayan Bubista, amacının sezon sonunda taraftarlarla birlikte kupaları kutlamak olduğunu ifade etti.

Bubista, Nahdat Berkane kulübünün resmî Facebook hesabında salı günü yayımlanan açıklamalarında şunları söyledi: "Burada olmak ve Nahdat Berkane'yi çalıştırmak benim için büyük bir onur. Bu sezon boyunca taraftarlarımızın bize destek olmasını umuyoruz."

56 yaşındaki Portekizli teknik direktör sözlerine şöyle devam etti: "Nahdat Berkane ile pek çok şey başarmak istiyorum, ki sezon sonunda taraftarlarımızla birlikte kutlama yapalım. Yaşasın Berkane."

Fas'ın El Botola sitesi ise sözleşme süresini açıkladı. Siteye göre Nahdat Berkane, birkaç hafta süren müzakerelerin ardından Bubista'nın imzasını 2028 yılına kadar aldı.

Bubista, 2026 Dünya Kupası'nda dikkatleri üzerine çekmişti. "Mavi Köpekbalıkları"nı ilk Dünya Kupası katılımlarında gruplar aşamasını geçmeye taşıyan Bubista, takımına son 32 turunda da göz kamaştırıcı bir performans sergileterek Arjantin'i zor durumda bırakmış; ancak Messi'nin takım arkadaşları uzatmalarda 3-2'lik skorla son nefeste güçbela galip gelerek onları eleyebilmişti.

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