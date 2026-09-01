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imago-sport-1082167525.jpgZUMA Press Wire

Çeviri:

Video: "Soyunma odasına dön!" Barcelona teknik direktöründen Adımı'ya tuhaf davranışı yüzünden sert azar!

K. Adeyemi
Barcelona - Rayo Vallecano
Barcelona
Rayo Vallecano
La Liga
Almanya
İspanya

Nedir bu hikaye?

Barcelona forveti Alman Karim Adeyemi, Rayo Vallecano karşılaşmasının ardından ilginç bir duruma imza attı. Maçtan sonra ek antrenmana çıkmak zorunda kalan oyuncu, sahaya spor ayakkabısı yerine terlikle çıkınca televizyon yayını kameralarının dikkatini çekti.

"DAZN" kameralarının kaydettiğine göre, 25 yaşındaki Adeyemi, yedek oyuncular ve maç boyunca yeterli süre alamayanlara yönelik ek antrenmanlara katılmak için kondisyon antrenörü Pepe Conde'nin yanına gitti. Ancak antrenör, Alman forvetin uygun ayakkabıyı giymediğini hemen fark etti.

Conde, Adeyemi'yi hafifçe uyardı ve antrenmanları doğal ve güvenli bir şekilde yapabilmesi için soyunma odasına dönerek spor ayakkabısını giymesini istedi.

Olay, Gerard Martin ve Eric Garcia'nın gözleri önünde yaşandı. Adeyemi ile kondisyon antrenörü kısa bir konuşma yaptı, ardından oyuncu Conde'nin talimatını yerine getirmek için hızlıca soyunma odasına yöneldi.

La Liga
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY
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Racing Santander
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La Liga
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Valencia
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Barcelona
BAR

Bu iş yalnızca birkaç dakika sürdü. Adeyemi, spor ayakkabısını giydikten sonra sahaya döndü ve başka herhangi bir sorun yaşanmadan takım arkadaşlarıyla birlikte belirlenen antrenman programına katıldı.

Bu ek antrenmanlar, Barcelona'nın maçların ardından, özellikle forma giymeyen veya sınırlı süre alan oyunculara uyguladığı fiziksel bir programın parçası. Bunun amacı, oyuncuların fiziksel hazırlığını korumak ve takım arkadaşlarının maç boyunca yaşadığı fiziksel yükü telafi etmek.

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