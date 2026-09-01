Barcelona forveti Alman Karim Adeyemi, Rayo Vallecano karşılaşmasının ardından ilginç bir duruma imza attı. Maç sonrasında ek antrenman yapmak zorunda kalan oyuncu, sahaya spor ayakkabısı yerine terlikle çıkarak televizyon yayını kameralarının dikkatini çeken bir kareye konu oldu.

"DAZN" kameralarının tespit ettiğine göre, 25 yaşındaki Adeyemi, yedek oyuncular ile maç boyunca yeterli süre alamayanlara yönelik ek antrenmanlara katılmak için kondisyon antrenörü Pepe Conde'nin yanına gitti. Ancak antrenör, Alman forvetin uygun ayakkabıyı giymediğini kısa sürede fark etti.

Conde, Adeyemi'ye hafif bir sitemde bulunduktan sonra, antrenmanları normal ve güvenli bir şekilde yapabilmesi için soyunma odasına dönerek spor ayakkabısı giymesini istedi.

Olay, Gerard Martin ve Eric Garcia'nın gözü önünde yaşandı. Adeyemi ile kondisyon antrenörü kısa bir konuşma yaptıktan sonra oyuncu, Conde'nin talimatlarını yerine getirmek için hızla soyunma odasına yöneldi.

Bu iş yalnızca birkaç dakika sürdü; Adeyemi spor ayakkabısını giydikten sonra sahaya döndü ve herhangi bir sorun yaşanmadan takım arkadaşlarıyla birlikte belirlenen antrenman programına katıldı.

Bu ek antrenmanlar, Barcelona'nın maçların ardından uyguladığı bir fiziksel program kapsamında yer alıyor. Program özellikle oynamayan ya da sınırlı süre alan oyunculara yönelik olup, oyuncuların fiziksel hazırlıklarını korumayı ve takım arkadaşlarının karşılaşma boyunca maruz kaldığı fiziksel yükü telafi etmeyi amaçlıyor.