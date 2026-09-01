24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
imago-sport-1082167525.jpgZUMA Press Wire

Çeviri:

Video: "Soyunma odasına dön"! Barcelona'nın teknik direktörü, garip bir olay yüzünden Ademi'yi azarladı

K. Adeyemi
Barcelona - Rayo Vallecano
Barcelona
Rayo Vallecano
La Liga
Almanya
İspanya

Ne oldu?

Barcelona forveti Alman Karim Adeyemi, Rayo Vallecano karşılaşmasının ardından ilginç bir duruma imza attı. Maç sonrasında ek antrenman yapmak zorunda kalan oyuncu, sahaya spor ayakkabısı yerine terlikle çıkarak televizyon yayını kameralarının dikkatini çeken bir kareye konu oldu.

"DAZN" kameralarının tespit ettiğine göre, 25 yaşındaki Adeyemi, yedek oyuncular ile maç boyunca yeterli süre alamayanlara yönelik ek antrenmanlara katılmak için kondisyon antrenörü Pepe Conde'nin yanına gitti. Ancak antrenör, Alman forvetin uygun ayakkabıyı giymediğini kısa sürede fark etti.

Conde, Adeyemi'ye hafif bir sitemde bulunduktan sonra, antrenmanları normal ve güvenli bir şekilde yapabilmesi için soyunma odasına dönerek spor ayakkabısı giymesini istedi.

Olay, Gerard Martin ve Eric Garcia'nın gözü önünde yaşandı. Adeyemi ile kondisyon antrenörü kısa bir konuşma yaptıktan sonra oyuncu, Conde'nin talimatlarını yerine getirmek için hızla soyunma odasına yöneldi.

La Liga
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY
Racing Santander crest
Racing Santander
SAN
La Liga
Valencia crest
Valencia
VAL
Barcelona crest
Barcelona
BAR

Bu iş yalnızca birkaç dakika sürdü; Adeyemi spor ayakkabısını giydikten sonra sahaya döndü ve herhangi bir sorun yaşanmadan takım arkadaşlarıyla birlikte belirlenen antrenman programına katıldı.

Bu ek antrenmanlar, Barcelona'nın maçların ardından uyguladığı bir fiziksel program kapsamında yer alıyor. Program özellikle oynamayan ya da sınırlı süre alan oyunculara yönelik olup, oyuncuların fiziksel hazırlıklarını korumayı ve takım arkadaşlarının karşılaşma boyunca maruz kaldığı fiziksel yükü telafi etmeyi amaçlıyor.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin