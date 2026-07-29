Hilal, yeni 2026-2027 futbol sezonu öncesindeki hazırlık maçlarında ilk yenilgisini aldı; üstelik yeni Hollandalı yıldızı Crysencio Summerville'in de forma giymesine rağmen.

Hilal, bugün çarşamba günü oynanan karşılaşmada Mouloudia Cezayir'e 2-0 mağlup oldu. Bu maç, "Lider"in Avusturya'daki dış kampında oynadığı üçüncü hazırlık maçıydı.

Cezayir Ligi şampiyonu adına skoru 30. dakikada Sofiane Bayazid açtı. Sırp orta saha oyuncusu Sergej Milinković-Savić'in kale çizgisi üzerinden uzaklaştırdığı bir kornerin ardından, topu boş kaleye Bayazid gönderdi.

60. dakikada Mohamed Ben Khemassa, ceza sahası dışından çektiği füze gibi bir şutla ikinci golü ekledi. Yedek kaleci Mohamed El Rabie bu şuta engel olamadı.

Suudi "Er-Riyadiyye" gazetesinin aktardığına göre, golden sonra Cezayirli taraftarların kutlama amacıyla bazı sis fişekleri atması nedeniyle maç bir süre durdu.

Maçta, bu yazki transfer döneminde sırasıyla Et-Teavun ve El-Feth'ten Hilal'e transfer olan bek oyuncuları Mohamed Mahzari ilk 11'de, Mohamed El Sarnouh ise yedek olarak ilk kez forma giydi.

Ayrıca West Ham United'dan transfer edilen Hollandalı kanat oyuncusu Crysencio Summerville de maçın ikinci yarısında yine ilk kez yedek olarak sahaya çıktı; ancak "Lider"i yenilgiden kurtaramadı.

Böylece Hilal, yeni sezon öncesinde hazırlık maçında ilk kez yenilmiş oldu. Daha önce Avusturya ekibi Sturm Graz'ı 2-1 mağlup etmiş, ardından Güney Afrika temsilcisi Mamelodi Sundowns'ı da iki golle geçmişti.

"Lider", Avusturya kampındaki maçlarını önümüzdeki 3 Ağustos'ta Katar ekibi El-Ahli ile karşılaşarak tamamlayacak ve ardından Suudi başkenti Riyad'a dönecek.