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Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Video: Somerville'in golü Al Hilal fırtınası karşısında Al Ahli'nin çilesini katladı

Al Hilal - Al Ahli
Al Hilal
Al Ahli
Premier Lig
C. Summerville
Suudi Arabistan
Hollanda

Hollandalı yıldız Roshn Ligi'nde ikinci imzasını attı

Hilal, Suudi Arabistan Roshn Pro Ligi'nin üçüncü haftasından ertelenen maçta bu akşam konuk ettiği Al-Ahli karşısında hücumdaki üstünlüğünü sürdürdü.

Mavililer, Riyad'daki Kingdom Arena Stadı'nda maçın başlamasından dokuz dakika sonra Sergej Milinkovic-Savic'in kaydettiği golle erken baskısını sonuca çevirdikten sonra, yeni transfer Crysencio Summerville'in golüyle üstünlüğünü daha da artırdı.

23. dakikada Hilal, Al-Ahli kalesine doğru çıktı ve top ceza sahası içinde markajsız durumdaki Summerville'e rahatça ulaştı. Hollandalı oyuncu topu sol kanatta karşıladı ve dar açıdan ani bir şut çekti; top kaleci Edouard Mendy'nin ayaklarının yanından geçerek ağlarla buluştu.

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Bu, Summerville'in bu yaz West Ham United'dan gelerek katıldığı Hilal ile çıktığı beşinci maç. Hollandalı oyuncu, bu akşam Mavili takımla ligdeki ikinci golünü kaydetmeyi başardı.

Summerville, Hilal formasıyla gol hesabını Al-Khaleej maçında açmış, ligin dördüncü haftasında 5-1 kazanılan karşılaşmada dördüncü golü kaydetmişti.

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