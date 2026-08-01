Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, yeni sezon müsabakaları başlamadan önce oynadığı 3 hazırlık maçının ikincisinde yenilgi tuzağına düştü. Bu yenilgi, Portekiz kampı kapsamında Estrela ile yapılan karşılaşmada geldi.

Al Nassr, Portekiz ekibine karşı (4-2) mağlup oldu. Karşılaşmada Al Nassr teknik direktörü Avustralyalı Ange Postecoglou birçok düzenleme ve değişiklik yaptı.

Al Nassr'ın gollerini, sol ayağıyla yaptığı güçlü bir şutla Abdullah Al Hamdan ile güzel bir kafa vuruşuyla ikinci golü kaydeden Iraklı Haydar Abdulkerim attı.













Al Nassr'ın yediği dört gole gelince, bunlar takımın savunma kriziyle boğuştuğunu ortaya koydu. Birinci ve üçüncü golleri savunma takibinin eksikliği sonucu iki kafa vuruşundan yerken, ikinci ve dördüncü goller kalecinin müdahale etmekte başarısız olduğu iki şuttan geldi.

Al Nassr, Estrela'ya kaybetmeden önce Benfica'nın rezerv takımına 2-1 yenilmiş ve İspanyol ekibi Mérida'yı mağlup etmişti. Takımın 3 gün sonra dördüncü hazırlık maçında Almería ile karşılaşması planlanıyor.