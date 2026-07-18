Video: Şok edici bir hareket… Arjantinli oyuncu, Dünya Kupası finali öncesinde Messi’nin kalbini söküyor

Arjantin milli takımının savunma oyuncusu Nicolás Otamendi, 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya ile oynanacak maça hazırlık amacıyla yapılan son antrenman sırasında kaptan Lionel Messi’yi yaralamaya ramak kalınca, “Tango” kampında korku dolu anlar yaşattı.

Arjantinli taraftarlar, Messi'nin "Tango" ile geçirdiği tarihi kariyerinin son bölümünde, ülkesini üst üste ikinci kez Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıyacağını umarak bu kader maçı heyecanla bekliyor.

İspanyol "AS" gazetesi, Arjantin milli takımının antrenmanlarından bir video yayınladı. Videoda, ortak bir top mücadelesinde Otamendi'nin Messi'nin ayağına sert bir müdahale yaptığı görülüyordu. Bu görüntü, beklenen final maçı öncesinde kaptanlarının sakatlık yaşamasından korkan taraftarları endişelendirdi.

Ancak Messi bu durumu çok hızlı bir şekilde idare etti; son anda ayaklarını yerden kaldırarak çarpışmayı önledi ve herhangi bir zarar görmeden takım arkadaşından uzaklaştı.

Olayın ardından Messi, Otamendi’ye gülümseyerek baktı; Arjantinli savunma oyuncusu ise utangaç bir tavır sergiledi. Ardından kaptanının gülümsemesine karşılık verdi ve taraftarların nefesini birkaç saniye boyunca tutan bu an, dostane bir atmosferde sona erdi.







