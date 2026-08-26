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Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem

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Video: Sobitzian'ın asistiyle Ebu Şamat, Al Ahly'yi Auckland karşısında öne geçirdi

Al Ahli - Auckland FC
Al Ahli
Auckland FC
FIFA Intercontinental Cup
S. Abu Al-Shamat
Suudi Arabistan
Yeni Zelanda

Kulüpler Kıtalar Kupası'ndaki maç

Salih Ebu'l-Şamat, 2026 Kıtalar Kupası kapsamında konuk ettikleri Yeni Zelandalı Auckland karşısında Suudi Arabistanlı takımı Al Ahli'yi öne geçirdi.

Gol, 63. dakikada geldi. Sağ kanattan roket gibi bir çıkış yapan Eduard Spertsyan, ceza sahasının sınırlarına kadar ulaştı ve Ebu'l-Şamat'a müthiş bir pas verdi. Ebu'l-Şamat, maçtaki ilk topla temasında topu ustalıkla ağlara gönderdi.

Suudi Arabistan'ın Cidde şehrindeki Al-Inma Stadyumu, El-Raki'nin kalesi olarak, Kıtalar Kupası ilk tur müsabakaları kapsamında Al Ahli ile Auckland arasındaki karşılaşmaya ev sahipliği yapıyor.

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Kazanan taraf, bir sonraki aşamada Asya, Afrika ve Okyanusya şampiyonları arasında oynanan Kıtalar Kupası müsabakaları kapsamında Güney Afrikalı Mamelodi Sundowns ile randevu alacak.



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