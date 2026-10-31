Bayern Münih, bugün cumartesi günü Allianz Arena'da konuk ettiği Borussia Dortmund ile oynadığı ve Bundesliga'nın sekizinci haftası kapsamındaki maçta (2-2) berabere kalırken 3 darbe aldı. Faslı İsmail Es-Saibari, Alman Serge Gnabry ve Fransız Michael Olise sakatlanarak mecburen sahayı terk etti.

Bu konuda Bayern Münih'in sportif direktörü Max Eberl, Alman "abendzeitung" gazetesine yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "İki sakatlık da (Es-Saibari ve Gnabry) beklediğimizden biraz daha ciddi."

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Eberl sözlerine şöyle devam etti: "Michael Olise'ye gelince, durum o kadar kötü görünmüyor, ancak tetkikler henüz bekleniyor."

Video görüntüleri, Es-Saibari'nin karşılaşmanın ardından Allianz Arena'dan koltuk değnekleriyle ayrıldığını, Olise'nin ise normal bir şekilde çıktığını gösterdi.

Kendi cephesinden yardımcı antrenör Aaron Danks da sakatlıklar hakkında konuşarak şunları dile getirdi: "Es-Saibari'nin sakatlığı ayak bileğindeydi ve oldukça ağır görünüyor, Gnabry ise kas sakatlığı yaşadı. Michael'ın son dakikalardaki durumundan da emin değilim. Sağlık ekibi şu anda tüm oyuncuların iyileşmesine yardımcı olmada son derece önemli bir rol oynayacak."

Maçın gidişatı hakkında ise şunları söyledi: "Karmaşık duygular içindeyiz. Performanstan, özellikle de ikinci yarıdaki performanstan son derece memnunuz. Maça iyi bir hâkimiyet kurduğumuzu düşünüyorum ve karşılaşma öncesinde de konuştuğumuz gibi, rakip çok güçlü bir savunma siciline sahip, ancak bugün fırsat üretmek için birçok yol bulmayı başardık."

Danks ekledi: "Sonuç olarak, galibiyeti elde edemediğimiz için hayal kırıklığı yaşıyoruz, ancak maçı oyunculara analiz etmem ve performansın ortada olduğunu, her şeyi doğru yaptıklarını anlatmam gerekiyor. Doğru anlar bizimdi, ancak bugün işler lehimize gitmedi."