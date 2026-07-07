Mısır Milli Takımı kalecisi Mustafa Şubayr, bu Salı akşamı Atalanta Stadyumu'nda oynanan 2026 Dünya Kupası son 16 turu maçında Arjantin Milli Takımı kaptanı Lionel Messi'nin attığı penaltıyı kurtardı.

Fransız hakem François Litxer, Haytham Hassan'ın Nicolás Tagliafico'ya yaptığı faulün ardından Arjantin lehine penaltı kararı verdi. 21. dakikada Messi penaltıyı kullanmak için topun başına geçti, ancak Mustafa Şubayir penaltıyı kurtararak golü engelledi.

Şubayr, bu Dünya Kupası’nda iki penaltıyı da kurtaran tek kaleci olarak adını 2026 Dünya Kupası tarihine altın harflerle yazdırdı.

İlk penaltıyı, grup aşamasının son maçında İran'a karşı 1-1 berabere biten karşılaşmada Mehdi Taremi'nin vuruşunu kurtarmıştı.

"Mr. Sheep" ağının verilerine göre, Şubayr, Tomaszewski (Polonya 1974), Friedel (ABD 2002) ve Cezni (Polonya 2022) 'den sonra, tek bir Dünya Kupası turnuvasında iki penaltıyı kurtaran tarihteki dördüncü kaleci oldu.

Öte yandan, "Opta" ağı, Lionel Messi'nin Dünya Kupası tarihinde tek bir turnuvada (penaltı atışları hariç) iki penaltı kaçıran ilk oyuncu olduğunu belirtti.

Messi, ilk penaltıyı grup aşamasında Avusturya ile oynanan ve Arjantin'in 2-0 galibiyetiyle sonuçlanan maçta kaçırdı.

Messi ayrıca Dünya Kupası'ndaki olumsuz rekorunu da pekiştirdi; 8 penaltı vuruşunun sadece 4'ünü gole çevirerek en çok penaltı kaçıran oyuncu oldu.

Yaser İbrahim’in 15. dakikada kafayla attığı erken golle Mısır’ı öne geçirdiği belirtilmelidir.











