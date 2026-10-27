Dördüncü ligde mücadele eden Fleetwood Town, Premier Lig şampiyonu Arsenal'i İngiltere Lig Kupası "Carabao"nun dördüncü turunda eleyerek ağır bir sürprize imza attı. Salı akşamı Highbury Stadı'nda oynanan karşılaşmada iki takımın 1-1 berabere kalmasının ardından, penaltı atışlarında rakibini 5-3 mağlup etti.

Fleetwood Town, 21. dakikada Aaron Lobalu-Bi ile ilk golü buldu, ancak Viktor Gyökeres 50. dakikada Arsenal'in beraberlik golünü kaydetti.

Penaltı atışlarında Arsenal adına Martin Ödegaard, Kai Havertz ve Viktor Gyökeres gol kaydederken, Bruno Guimaraes dördüncü penaltıyı kaçırdı.

Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, çoğunluğu yedeklerden oluşan bir ilk on sahaya sürdü, ancak ikinci yarıda durumu düzeltmek amacıyla Ben White, Eberechi Eze, Martin Ödegaard, Ezri Konsa ve Bruno Guimaraes gibi birçok yıldızını oyuna dahil etti.

Arsenal, özellikle ikinci yarıda maça hâkim oldu ve Fleetwood oyuncularının savunmada verdiği çetin mücadeleye rağmen rakibinin kalesini birçok kez tehdit etti, fakat Londra ekibi yalnızca tek gol kaydetmekle yetindi.

85. dakikada Arsenal'in genç yıldızı Max Dowman, Fleetwood oyuncularıyla yaşadığı tartışmanın ardından kırmızı kart gördü. Bu durum, Fleetwood'un penaltı atışlarında kazandığı maçta Londra ekibinin işini zorlaştırdı.

Arsenal, İngiltere Profesyonel Ligler Kupası'nın dördüncü turuna, üçüncü turda Ipswich Town'ı 4-2 mağlup ettiği heyecanlı bir galibiyetin ardından yükselmişti.

Buna karşılık, İngiltere dördüncü liginde mücadele eden Fleetwood Town, Championship'te mücadele eden Sheffield United'ı 1-0 mağlup ederek yaşattığı sürprizin ardından tarihinde ilk kez dördüncü tura yükselmişti.

Dördüncü ligden gelen takım sürprizlerine devam ederek Arsenal'i eleme mucizesini gerçekleştirdi ve bu sezonun en büyük sürprizlerinden birine imza atarak çeyrek finaldeki rakibini beklemeye başladı.







