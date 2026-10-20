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Al Ittihad v Shabab Al Ahli: AFC Champions League EliteGetty Images Sport
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Video: Sezonun ilk golleriyle Ettifaq'ın genç yeteneği Ittihad kabusunu pekiştirdi

P. Rajkovic
Al-Ettifaq - Al Ittihad
Al-Ettifaq
Al Ittihad
Premier Lig
Sırbistan
Suudi Arabistan

"Kaplanlar" krizde

Al-Ettifaq kulübünün yeteneği Sultan Harun, bu sezon farklı müsabakalarda Al-Ittihad'a adeta kabus oldu; son olarak Suudi Roshn Ligi'ndeki karşılaşmalarında da bunu kanıtladı.

Al-Ittihad, bugün salı günü, Suudi Roshn Ligi müsabakalarının onuncu haftasında Dammam'daki sahasında Al-Ettifaq'a konuk oldu.

Maçın 34. dakikasında Sultan Harun, Radi El-Otaybi'nin kendisine attığı uzun pasla Sırp kaleci Predrag Rajkovic ile tam anlamıyla karşı karşıya kalmasının ardından topu kalecinin iki bacağının arasından göndererek Al-Ettifaq'ın ilk golünü kaydetti.

Bu gol, Sultan Harun'un bu sezon Al-Ettifaq ile kaydettiği ilk gol oldu; üstelik ikinci kez ilk on birde, ilk kez de genel olarak sahaya çıktığı bu maçta geldi.

Böylece bu karşılaşma, Al-Ittihad'ın ister Suudi Roshn Ligi'nde ister AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te olsun, kalesini gole kapatmayı başaramadığı üst üste yedinci maç oldu.

Al-Ittihad'ın kalesinde gol görmediği son maç, geçtiğimiz 29 Ağustos'ta, Suudi Roshn Ligi'nde Al-Fateh ile golsüz berabere kaldığı karşılaşmaydı.

O tarihten bu yana "El-Amid", Roshn Ligi ve AFC Şampiyonlar Ligi Elit turnuvalarında 7 maç oynadı; bu maçlarda kalesinde 10 gol gördü, yani maç başına bir buçuğa yakın gol.

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