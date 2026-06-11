Video: Sevinç gözyaşları... Jiménez tarihi bir golle Güney Afrika'yı mağlup etti

Meksika milli takımı, 2026 Dünya Kupası'na mükemmel bir başlangıç yapmaya devam etti. Raul Jimenez, turnuvanın açılış maçında Güney Afrika ile oynanan karşılaşmada ülkesinin ikinci golünü attı.

Gol, Meksika milli takımı, ev sahibi takımın güçlü başlangıcının getirdiği yüksek morali de kullanarak, maçın ilk dakikalarından itibaren oyunun kontrolünü ele geçirmesinin ardından geldi.

Jiménez, golü attıktan sonra kendini tutamadı ve bu tarihi anın ve Dünya Kupası tarihindeki ilk golünün etkisiyle gözyaşlarına boğuldu. Bu sırada takım arkadaşları ve tribünlerdeki Meksikalı taraftarlar coşkulu bir şekilde kutlama yapıyordu.

Meksika milli takımı, maçın 9. dakikasında Güney Afrika kalecisi Williams'ın yaptığı büyük hatayı değerlendirerek 2026 Dünya Kupası'nın ilk golünü atan Julian Kenyonis ile erken bir golle skoru açtı ve turnuva tarihine adını yazdırdı.

Meksika milli takımı, Güney Kore, Çek Cumhuriyeti ve Güney Afrika'nın da yer aldığı A Grubu'nda mücadele ediyor ve eleme turlarına yaklaşmak için güçlü bir başlangıç yapmaya çalışıyor.