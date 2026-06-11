Goal.com
CanlıBiletler

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Raul Jimenez Mexico South AfricaGetty Images

Çeviri:

Video: Sevinç gözyaşları... Jiménez tarihi bir golle Güney Afrika'yı mağlup etti

Meksika - Güney Afrika
Meksika
Güney Afrika
Dünya Kupası
R. Jimenez
Meksika
Güney Afrika

Maçı belirleyen gol

Meksika milli takımı, 2026 Dünya Kupası'na mükemmel bir başlangıç yapmaya devam etti. Raul Jimenez, turnuvanın açılış maçında Güney Afrika ile oynanan karşılaşmada ülkesinin ikinci golünü attı.

Gol, Meksika milli takımı, ev sahibi takımın güçlü başlangıcının getirdiği yüksek morali de kullanarak, maçın ilk dakikalarından itibaren oyunun kontrolünü ele geçirmesinin ardından geldi.

Jiménez, golü attıktan sonra kendini tutamadı ve bu tarihi anın ve Dünya Kupası tarihindeki ilk golünün etkisiyle gözyaşlarına boğuldu. Bu sırada takım arkadaşları ve tribünlerdeki Meksikalı taraftarlar coşkulu bir şekilde kutlama yapıyordu.

Meksika milli takımı, maçın 9. dakikasında Güney Afrika kalecisi Williams'ın yaptığı büyük hatayı değerlendirerek 2026 Dünya Kupası'nın ilk golünü atan Julian Kenyonis ile erken bir golle skoru açtı ve turnuva tarihine adını yazdırdı.

Meksika milli takımı, Güney Kore, Çek Cumhuriyeti ve Güney Afrika'nın da yer aldığı A Grubu'nda mücadele ediyor ve eleme turlarına yaklaşmak için güçlü bir başlangıç yapmaya çalışıyor.

Dünya Kupası
Çek Cumhuriyeti crest
Çek Cumhuriyeti
CZE
Güney Afrika crest
Güney Afrika
RSA
Dünya Kupası
Meksika crest
Meksika
MEX
Güney Kore crest
Güney Kore
KOR
Reklam