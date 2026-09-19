Video: Sevilla, Barcelona'yı nadir görülen tarihi bir olaya geri götürdü

Sevilla, konuk ettiği Barcelona'ya, Katalan takımının kalecilerinin sırayla gol yemesiyle ilgili nadir bir tarihsel olayı yeniden yaşattı.

Hırvat file bekçisi Livakovic, cumartesi günü Sevilla karşısında 19. dakikada Fofana'dan bir gol yedi ve Juan Garcia ile Szczesny'nin ardından Ligin ilk 7 maçında kalesinde gol gören üçüncü Barcelona kalecisi oldu.









İspanyol istatistikçi "Mister Chip", bu durumun Barcelona tarihinde daha önce yalnızca 5 kez yaşandığını ortaya koydu; bu da içinde bulunulan sezonun başlangıcını, takımın ligin bu erken evresinde gol yiyen 3 kaleci kullanmak zorunda kaldığı nadir durumlardan biri haline getiriyor.









Aynı durum Barcelona'da daha önce de yaşanmıştı: 1930-31 sezonunda Lloréns, Nogués ve Uriach forma giymişti; ardından 1935-36 sezonunda Iborra, Pedret ve Nogués; 1941-42 sezonunda ise Nogués, Miró ve Argilé.

Aynı durum 1962-63 sezonunda da Sadurní, Pesudo ve Calvo ile ortaya çıktı; içinde bulunulan sezondan önceki son kez ise 2016-17 sezonunda görüldü. O sezon Claudio Bravo, Jasper Cillessen ve Marc-André ter Stegen ilk 7 maçta gol yemişti. Geç bir başlangıca rağmen Barcelona, Raphinha'nın 22. dakikada beraberlik golünü kısa sürede kaydetmesiyle Sevilla karşısında cevap vermeyi başardı.