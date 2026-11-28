İspanya Futbol Federasyonu, Real Madrid'in Alaves'e yenildiği maçın en tartışmalı anlarından birine perdeyi indirdi. Federasyon, saha hakemi Soto Grado ile VAR hakemleri arasındaki konuşmanın kaydını yayımlayarak, Eflatun-beyazlılar lehine verilen penaltının iptal edilmesinden ve ardından Jude Bellingham'ın ceza sahası içinde simülasyon yaptığı gerekçesiyle oyundan atılmasından önce söylenenleri gün yüzüne çıkardı.

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İspanya Futbol Federasyonu'nun yayımladığı ses kaydı, pozisyonun incelenme sürecinin ayrıntılarını gözler önüne serdi. VAR hakemleri devreye girerek Soto Grado'ya Real Madrid oyuncusunun Alaves savunmacısının herhangi bir faulü olmadan yere düştüğünü bildirdi ve rakibin Bellingham'a temas etmediğini vurguladı. Bunun üzerine hakem, son kararını vermeden önce pozisyonu izlemek için ekrana gitti.

Konuşma sırasında VAR hakemleri, Bellingham'ın Alaves oyuncusunun dokunuşuna maruz kalmadan yere düştüğünü hakeme aktardı; bu da penaltı kararını haklı çıkaracak bir temasın bulunmadığına işaret ediyordu. Soto Grado o sırada penaltı noktasını çoktan göstermişti. Konuk ekibin oyuncuları ise kararın iptal edilmesini talep ederek İngiliz orta saha oyuncusunun haksız yere faul kazanmaya çalıştığını öne sürmüştü.

Tekrarı izledikten sonra Soto Grado net bir ifadeyle kararını verdi: “Penaltıyı iptal edeceğim ve oyuncuya simülasyondan sarı kart göstereceğim.” Böylece ilk kararından dönen hakem, oyuncunun düşüşünün rakibinin müdahalesinden değil, penaltı kazanma girişiminden kaynaklandığı kanaatine vararak Bellingham'a ikinci sarı kartı ve ardından kırmızı kartı gösterdi.

Bu olay, Real Madrid'in 1-2 geride olduğu ve beraberlik golü için baskısını artırdığı karşılaşmanın son dakikalarında yaşandı. Alaves ise üstünlüğünü korumak için savunma bölgesine çekilmişti. Ev sahibi ekibin maça geri dönmesini sağlayabilecek bir penaltı fırsatı, en önemli oyuncularından birinin karşılaşma bitmeden kırmızı kartla oyundan atılmasıyla ağır bir darbeye dönüştü.

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Kararın sonuçları, Real Madrid'in skoru eşitleme fırsatını kaçırmasıyla sınırlı kalmadı ve Real Sociedad ile oynanacak bir sonraki maça da uzandı. VAR incelemesi sonrası ikinci sarı kartını gören Bellingham, bir maçlık ceza nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Böylece teknik direktör José Mourinho, orta sahadaki en önemli isimlerinden birinden yoksun kalacak; üstelik Bellingham, maç boyunca hücumu sırtlamaya çalışan en dikkat çekici oyunculardan biriydi.