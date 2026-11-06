Değerli galibiyet, Juventus'un teknik direktörü Luciano Spalletti'yi öfkelendirmekten alıkoyamadı. Spalletti, Hollanda ekibi AZ Alkmaar karşısındaki mücadelenin son dakikalarında, oyuncularından birinin takımı neredeyse galibiyetten edecek bir savunma hatası yapması üzerine kontrolünü kaybetti.

Juventus, dün perşembe günü AFAS Stadı'nda oynanan ve Avrupa Ligi lig aşamasının dördüncü haftası kapsamındaki karşılaşmada, ev sahibi Alkmaar'ı (2-1) yenerek zorlu bir galibiyet elde etti.

Takımının öne geçmesine ve maça hâkim olmasına rağmen Spalletti, pozisyon alma hatasıyla ev sahibi takıma tehlikeli bir fırsat tanıyan ve sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edilen bir golle sonuçlanan hamleden dolayı Kolombiyalı savunmacı Juan Cabal'a karşı öfkesine hâkim olamadı.

Fransız "Foot Mercato" sitesinin İtalyan "La Gazzetta dello Sport" gazetesine dayandırdığı habere göre Spalletti, büyük bir öfke içinde Cabal'a yaklaşarak yüzüne bağırdı ve "Sana vuracağım!" diyerek onu tehdit etti.

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Kameralar, 67 yaşındaki teknik direktörü öfkeli işaretler yaparken ve oyuncusunu sertçe azarlarken görüntülerken, savunmacı durumu daha büyük bir tartışmaya dönüştürmeden sessiz kaldı.

Cabal'ın hatası, İtalyan teknik adamın sinirlenmesinin tek sebebi değildi; zira daha önce Lloyd Kelly topu tehlikeli bir şekilde kaybetmiş, bu da Alkmaar'ın Mees Meerdink aracılığıyla farkı bire indirmesine olanak tanımış ve maçın son dakikalarına gerilimi geri getirmişti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Spalletti, olay hakkında doğrudan konuşmaktan kaçındı; ancak konsantrasyonlarındaki düşüş ve savunma pozisyonlarında hızlı hareket etme eksikliği nedeniyle oyuncularına açık eleştiriler yöneltti ve şunları söyledi: "Juventus'ta beni ikna etmeyen şey ne? Oyunculardan tam bir bağlılık gördüğümde ikna oluyorum."

Kararların tereddütsüz alınmasının önemini vurgulayarak şöyle ekledi: "Almadığın kararlar, yanlış kararlardan daha kötüdür; çünkü bir karar aldığında, kötü bir karar olsa ve hata yapsan bile, bunun bedeli hiçbir karar almamanın bedelinden daha azdır."

Son dakikalara hâkim olan gerilime rağmen Juventus, üstünlüğünü korumayı ve üç puanla sahadan ayrılmayı başararak turnuvanın son 16 turuna yükselme şansını güçlendirdi.