Umman Milli Takımı'nın teknik direktörü Tarık es-Sektiyui, cumartesi günü Körfez Kupası yarı finalinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne 1-0 yenilmelerinin ardından büyük bir burukluk yaşadığını söyledi.

Faslı teknik direktör, takımının bu yenilgiyi hak etmediğini vurguladı. Bu açıklamaları maçın ardından Katar'ın Al Kass kanallarına yaptı.

Es-Sektiyui, oyuncularının muhteşem bir performans, büyük bir taktiksel disiplin ve rakibe geri dönüp baskı kurma konusunda güçlü bir arzu sergilediğini ekledi.

Performansın gelişmesinin ardında bir sır olmadığını belirtti: "Sadece çalışma ve emek." Umman Milli Takımı'nda henüz göreve yeni başladığına dikkat çekerek, takımın sezon sonrası oyuncuların sakatlıkları ve yorgunluğu ile turnuva öncesinde uzun bir kamp yapılamaması gibi birçok zorlukla karşılaştığını ifade etti.

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Performansın iyi olduğunu ve milli takımın oyununun "turnuvayla birlikte büyüdüğünü" vurguladı.

Umman Milli Takımı ile geleceğine dair spekülasyonlarla ilgili olarak es-Sektiyui, sözleşmesinin dört yıl sürdüğünü vurgulayarak, hedefin güçlü ve rekabetçi bir takım kurmak ve bir sonraki Dünya Kupası'na katılmak olduğunu belirtti.









Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında es-Sektiyui, Umman Milli Takımı'nın X platformundaki hesabından paylaşılanlara göre şunları söyledi: "İyi bir maç ortaya koyduk, ancak maça geri dönmeyi başaramadık. BAE takımı güçlü ve organizeydi, maç boyunca gerçekçi olmaya çalıştık."

Sözlerine şöyle devam etti: "Yenilgiye üzülüyorum ve yaşadığımız koşullara rağmen bunu hak etmiyoruz. Turnuvadan çok şey öğrendik ve bu turnuva aracılığıyla tam olarak nerede durduğumuzu görmek istiyorduk; performansı değerlendirmeye devam edeceğiz."

Şunları ekledi: "Genç oyuncular için önemli bir turnuvaydı ve önümüzdeki müsabakalar daha güçlü ve daha zor olacak."

Milli takımın kapısının, seviyesini kanıtlayan her oyuncuya açık kalacağını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: "Hataları düzeltmek için üzerinde çalışacak uzun bir zamanımız var. Umman futbolunun geleceği için bazı oyuncularda değişiklik yapmak gerekliydi. Her zaman söylüyorum: Güçlü ve rekabetçi bir milli takım istiyorsak sabretmemiz ve yine sabretmemiz gerekiyor."

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