Video: Saybari'nin muhteşem golüyle... Fas, Dünya Kupası'nda Arap takımlarının ilk galibiyetini kaydetti

Fas milli takımı, 2026 Dünya Kupası 3. Grubun ikinci tur maçında Foxborough Stadyumu’nda İskoçya milli takımı karşısında (1-0) değerli bir galibiyet elde etti ve “Atlas Kaplanları” 4 puanla grup liderliğine yükseldi.

İsmail Sebari, ceza sahasının sağ kanadından İbrahim Diaz’ın yaptığı etkili pasın ardından, Angus Jan’ın kalesinin sol üst köşesine gönderdiği füze gibi bir şutla maçın tek golünü 2. dakikada erken bir zamanda kaydetti.

Bu galibiyetle Fas Milli Takımı, aynı günün ilerleyen saatlerinde oynanacak Brezilya-Haiti maçının sonucunu beklerken 4 puanla 3. Grubu liderlik koltuğuna oturdu; İskoçya ise geçici olarak 3 puanla ikinci sırada kaldı.

Haiti'yi 1-0 yenerek turnuvaya başlayan İskoçya milli takımı, beşli savunma hattıyla sağlam bir defans düzenine güvendi. Scott McTominay ve Lewis Ferguson orta sahada ön libero pozisyonlarında yer alırken, Ryan Christie ve ve John McGinn kanatlarda yer alırken, Chi Adams forvet pozisyonunda oynadı.

Buna karşılık, Fas milli takımının teknik direktörü, açılış turunda Brezilya ile 1-1 berabere kaldıkları maçtaki kadroyu aynen sahaya sürdü; orta sahayı İbrahim Díaz, Ezzedine Ounahi ve Bilal El Khannous ile İsmail Saibari'yi de ekleyerek güçlendirdi.

Fas, ilk yarıya damgasını vurdu. 10. dakikada Ounahi’nin kale önündeki muhteşem ortasında Sebari ikinci golü atmaya çok yaklaştı; 18. dakikada Jean, Ashraf Hakimi’nin tehlikeli şutunu kurtardı; 30. dakikada ise Diaz’ın ortasında Neil El Ainaoui kaleyi ıskaladı.

Fas’ın bariz üstünlüğüne rağmen, “Atlas Kaplanları”nın son üçte birde isabet eksikliği, maçı erken bitirme fırsatını kaçırmalarına neden oldu. Bilal El Khannous, üst direğin üzerinden geçen şutuyla altın bir fırsatı kaçırdı (36. dakika), İskoçya ise ilk yarının bitimine doğru performansını artırsa da gerçek bir tehlike yaratamadı.

İkinci yarıda Fas milli takımı daha kararlı bir şekilde sahaya çıktı. Saybari’nin şutu üst direğe çarptı (50. dakika), Jan, El Khannous’un tehlikeli kafa vuruşunu kale çizgisinden uzaklaştırdı (52. dakika) ve Hakimi’nin şutu da direğin yanından geçti (62. dakika).

İskoçya’nın maça geri dönmek için aralıklı girişimleri olsa da – bunlara Ryan Christie’nin ceza sahası dışından attığı şut (64. dakika) ve Maktoum’un yan ağlara çarpan güçlü şutu (84. dakika) da dahildi – Fas, ikinci yarıyı akıllıca yönetmeyi başardı ve maçın son düdüğüne kadar üstünlüğünü korudu.