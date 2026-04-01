Video: Şaşırtıcı bir tahmin... Mané, Dünya Kupası'nda Irak-Senegal maçının sonucunu tahmin ediyor

Al-Nassr'ın yıldızı Senegalli Sadio Mané, 2026 Dünya Kupası finallerinde Amerika, Kanada ve Meksika'da oynanacak ülkesinin Irak ile yapacağı maçın sonucunu tahmin etti.

Irak milli takımı, 1986'daki tek katılımından bu yana 40 yıllık bir aradan sonra, Çarşamba günü sabahın erken saatlerinde oynanan Dünya Kupası play-off finalinde Bolivya'yı 2-1 yenerek tarihindeki ikinci kez, 2026 Dünya Kupası finallerine katılmaya hak kazandı.

"Rafidain Aslanları", Fransa, Norveç ve Senegal'in yer alacağı 9. grupta Dünya Kupası'na katılacak ve "Teranga Aslanları" ile oynayacakları maç, grup aşamasının son maçı olacak.

Al-Nasr kulübü, "X" sitesindeki resmi hesabından Iraklı oyuncusu Haydar Abdulkarim'in, ülkesinin milli takımını Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmasından dolayı tebrik ettiği bir video yayınladı.

Abdulkarim, "Dünya Kupası'na yükselişiniz için tebrikler, Iraklı oyunculara ve halka tebrikler. Dünya Kupası'nda onurlu bir katılım diliyorum" dedi.

Videonun sonunda Abdulkarim, Sadio Mané ile birlikte göründü. Orada bulunanlardan biri Senegalli yıldıza, ülkesinin Irak ile oynayacağı maçın sonucuna ilişkin tahminini sordu. Mané ise "(3-0) galibiyet" diye cevap verdi.

Irak milli takımı, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda ikinci tura yükselmeyi hedefliyor. Irak, 40 yıl önceki tek katılımında ilk turda elenmişti. Senegallilerin en iyi sonucu ise 2002 Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselmesiydi.