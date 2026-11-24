Brezilyalı yıldız Neymar Jr., Santos'un pazartesi akşamı Brezilya Ligi'nde Grêmio'ya 2-0 yenildiği öfkeli gecenin ardından sessizliğini bozdu. Neymar, tekrarlanan hakem hatalarının adil bir şekilde mücadele etmesini engellediğini ve hakem kesin bir tavır almadığı için kendisinin sert müdahalelere maruz kaldığını düşünüyor.

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Fransız gazetesi L'Équipe'in haberine göre Neymar, maçın bitiminin ardından hakem Ramon Abatti Abel'e sert bir şekilde yüklendi ve karşılaşma boyunca verilen kararlardan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Brezilyalı oyuncu çok sayıda müdahaleye maruz kalmasına rağmen rakip oyuncuların, hak ettiğini düşündüğü cezaları almadığını vurguladı.

Santos kaptanının Brezilya kanalı SporTV'ye yaptığı açıklamalar, yenilginin ardından içinde bulunduğu öfkenin boyutunu gözler önüne serdi. Neymar, özellikle hakem yönetiminin takımının performansını ve maçın sonucunu doğrudan etkilediğini düşünüyor.

Neymar, hakemin kendisine yapılan müdahalelere gereken şekilde yaklaşmadığını vurguladı. Kendi tahminine göre yalnızca ilk yarıda 10'dan fazla kez faul yediğini, buna rağmen Grêmio oyuncularını caydırmak için gerekli gördüğü ölçüde sarı kart çıkarılmadığını belirtti.

Brezilyalı yıldız, hakemin canının istediğini yaptığını söyledi ve savunmacıları geçmeye çalışırken çekildiği ve vurulduğu bazı pozisyonlarda faul verilmemesini eleştirdi. Ardından, hakemlerin daha sert bir tavır alması için bacağının kırılmasını mı beklemek gerektiğini sordu. Bu sözler, sahada korunmadığı hissini açıkça yansıtıyordu.

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Eski Paris Saint-Germain oyuncusunun eleştirileri maruz kaldığı faul sayısıyla sınırlı kalmadı, bireysel yeteneklerine karşı adil davranılmadığını düşündüğü noktalara da uzandı. Neymar, çalım atma ve rakiplerini geçme becerisinin, kendisine yapılan faulleri görmezden gelmek için bir bahaneye dönüşmemesi gerektiğini açıkladı.

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Kural dışı müdahalelere başvuran oyuncuların cezalandırılmasını ve her faulün gerçekleştiği anda verilmesini talep eden Neymar, hakem Abatti'nin performansının son derece kötü olduğunu ve kararlarının, oyuncular arasında belirgin bir gerginliğin yaşandığı karşılaşmada Santos'a zarar verdiğini savundu.

Bu olay, Neymar'ın yer aldığı bir başka krizin yalnızca birkaç gün ardından yaşandı. Coritiba karşılaşmasında tribünlerden gelen provokasyonun ardından bir taraftarla sert bir sözlü tartışmaya giren Neymar, ona öfkeli sözlerle karşılık vermişti.

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Öte yandan Grêmio, maç boyunca zorlansa da değerli üç puanı hanesine yazdırmayı başardı ve ligin bitimine yalnızca iki hafta kala küme düşme hattından kaçış mücadelesinde önemli bir galibiyet aldı.

İkinci gol, Toulouse ve Espanyol'un eski oyuncusu Danimarkalı Martin Braithwaite'ten geldi. Braithwaite, 77. dakikada penaltıdan fileleri havalandırarak takımının üstünlüğünü pekiştirdi ve ikili mücadelelerin ve itirazların eksik olmadığı, iki takım arasında dalgalı bir seyir izleyen karşılaşmayı Porto Alegre ekibi lehine noktaladı.