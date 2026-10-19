Video: "Şanslıyım" – Ballon d'Or efsanesi, Salah'ın kendisinden üstün olduğunu kabul etti

Takdir ve itiraf dolu nadir bir açıklamayla, 2006 yılında Ballon d'Or ödülünü kazanan ve dünyanın en iyi defans oyuncusu seçilen İtalyan efsane Fabio Cannavaro, Mısırlı yıldız Mohamed Salah hakkındaki samimi sözleriyle futbol camiasını hareketlendirdi.

Trabzonspor'un yıldızı Salah, futbol dünyasının önemli isimlerinden geniş bir övgü almaya devam ediyor. Bu isimlerin son halkası, Mısır'ın "ON Sport" kanalına konuk olarak sıra dışı bir söyleşi veren Cannavaro oldu.

Program sırasında, unutulmaz İtalyan defans oyuncusuna doğrudan ve zor bir soru yöneltildi: "Salah ile aynı dönemde oynasaydınız, sizi geçer miydi?"

Cannavaro'nun yanıtı dikkat çekici ve şaşırtıcı oldu. İtalyan, büyük bir tevazuyla şöyle konuştu: "Salah muazzam bir yetenek. Onunla aynı dönemde oynamadığım için şanslıyım. Ve evet, sorunuza cevap olarak, çalımlarıyla da beni geçerdi."

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2006 Dünya Kupası şampiyonu bu itirafla yetinmedi; Mısırlı yıldızın İtalya sahalarındaki ilk günlerinden itibaren kariyerini takip ettiği anıları da hatırlayarak, onun ilk hayranlarından biri olduğunu vurguladı.

Cannavaro şöyle dedi: "İtalya Ligi'nde Fiorentina ve Roma formasıyla oynadığını izlediğimde ona hayran kalmıştım. Liverpool'da Jürgen Klopp'un yönetiminde kendisini daha da fazla geliştirdi."

Salah'ın kariyerine dair kapsamlı bir değerlendirme yapan İtalyan, şunları ekledi: "Modern çağın en iyi forvetlerinden biri. Çok yönlü ve eksiksiz bir futbolcu haline geldi. Son dönemin en iyi hücum oyuncularından biri."

İtalyan efsane, sözlerini Mısırlı yıldızın kariyerine yönelik büyük bir takdir mesajıyla noktaladı: "Onun bu büyük gelişimine tanıklık etmek ve sahada onu takip etmek benim için bir zevk."











