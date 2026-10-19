Nadir rastlanan ve büyük bir takdir ile itirafı barındıran bir açıklamayla, 2006 yılında Ballon d'Or ödülünü kazanan ve dünyanın en iyi defans oyuncusu seçilen İtalyan efsane Fabio Cannavaro, Mısırlı yıldız Muhammed Salah hakkındaki samimi sözleriyle futbol çevrelerini hareketlendirdi.

Trabzonspor'un yıldızı Salah, futbol dünyasının önde gelen isimlerinden geniş çaplı övgüler almaya devam ediyor. Bunların sonuncusu, Mısır'ın "ON Sport" kanalına istisnai bir söyleşide konuk olan Cannavaro oldu.

Program sırasında, unutulmaz İtalyan defans oyuncusuna doğrudan ve zor bir soru yöneltildi: "Salah ile aynı dönemde oynasaydınız, sizi geçer miydi?"

Cannavaro'nun yanıtı dikkat çekici ve şaşırtıcı oldu; büyük bir alçakgönüllülükle şöyle dedi: "Salah büyük bir yetenek. Onunla aynı dönemde oynamadığım için şanslıyım. Ve evet, sorunuza gelince, çalımda da beni geçerdi."

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2006 Dünya Kupası şampiyonu bu itirafla yetinmedi; Mısırlı yıldızın İtalyan sahalarındaki başlangıcından itibaren kariyerini takip ettiği anıları da hatırlatarak, ona hayran olan ilk kişilerden biri olduğunu vurguladı.

Cannavaro şöyle konuştu: "İtalya Ligi'nde Fiorentina ve Roma ile oynarken onu izlediğimde hayran kalmıştım ve Liverpool'da Jürgen Klopp yönetiminde kendini giderek daha fazla geliştirdi."

Salah'ın kariyerine yönelik kapsamlı bir değerlendirmede ise şunları ekledi: "Modern çağın en iyi forvetlerinden biri. Çok yönlü ve eksiksiz bir futbolcu haline geldi. Son dönemin en iyi hücum oyuncularından biri."

İtalyan efsane sözlerini, Mısırlı Firavun'un kariyerine yönelik büyük bir takdir mesajıyla noktaladı: "Onun bu büyük gelişimine tanıklık etmek ve onu sahada takip etmek benim için bir mutluluk kaynağı."











