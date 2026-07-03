Video: Sanki bir devlet başkanıymış gibi… Portekiz taraftarları Ronaldo karşısında çılgına dönüyor!

Portekizli Cristiano Ronaldo bir kez daha gündeme oturdu, ancak bu kez futbol sahasının dışında. Portekiz milli takımının Kanada’nın Toronto kentindeki konaklama yerinde yaptığı görünüm, Hırvatistan’ı 2-1 yenerek 2026 Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükselmesinin ardından olağanüstü bir sahneye dönüştü.

Ronaldo, Portekiz'in ilk golünü penaltıdan attı; bu, onun Dünya Kupası elemeleri tarihindeki ilk penaltı golüydü. Ayrıca, turnuvanın eleme maçları tarihinde gol atan en yaşlı oyuncu oldu.

Binlerce Portekizli taraftar, milli takımın konakladığı otelin önünde toplandı ve Hırvatistan'a karşı kazanılan zaferin ardından oluşan coşkulu atmosferde, Ronaldo'nun ortaya çıkmasını bekleyerek onun adını haykırmaya devam etti.

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Sosyal medyada yayılan bir videoda, Portekiz kaptanı takım arkadaşlarını otelin bir odasının penceresinin önüne yönlendirirken ve oyuncularından hızlı hareket etmelerini isterken görüldü; ardından kendisi de taraftarların karşısına çıktı.

Ronaldo dışarı çıkar çıkmaz, otelin çevresi tezahüratlarla çınladı; taraftarlar çılgınca onun adını haykırmaya devam ettiler. Bu sahne, “Avrupa’nın Brezilyası”nın kaptanının sahip olduğu muazzam popülariteyi yansıtıyordu.

İş sadece tezahüratlarla da kalmadı; taraftarlar video ve fotoğraf çekmeye de özen gösterdi. Ronaldo’nun ortaya çıkışı onlar için en önemli olaymış gibi görünüyordu. Portekizli yıldız, 41 yaşında bile olağanüstü bir hayran ikonu olmaya devam ettiğini bir kez daha kanıtladı.

Portekiz milli takımı, 2026 Dünya Kupası’ndaki yolculuğuna devam ediyor ve turnuvanın son 16 turunda İspanya ile karşılaşacak.







