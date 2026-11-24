Real Madrid, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasında bu salı akşamı Santiago Bernabéu'da ağırladığı Hollanda ekibi Eindhoven karşısında 1-0 geriye düştüğü maçı 5-1 kazanmayı bildi.

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Eindhoven, 32. dakikada kaptanı Ivan Perišić'in golüyle öne geçti ancak Real Madrid, 50. dakikada yine kaptanı Fede Valverde'nin golüyle dengeyi sağladı.

Jude Bellingham, 60. dakikada attığı golle Real Madrid'i maçta ilk kez öne geçirdi. Ardından Kylian Mbappé 64. dakikada farkı ikiye çıkardı. Böylece İspanyol ekibi üç golünü çeyrek saatten kısa bir sürede buldu.

Mbappé 84. dakikada dördüncü golü kaydetti, Vinicius Junior ise 87. dakikada beşinci golü attı.

Real Madrid, 5 maçta 15 puanla, yani kayıpsız bir şekilde Şampiyonlar Ligi puan tablosunun tek başına zirvesine yerleşti. Eindhoven ise 4 puanda kalarak 28. sırada yer aldı.

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Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyet serisini sürdüren Real Madrid, üst üste beşinci zaferini elde etti. Bu, kulüp tarihinde turnuvanın ilk 5 maçının kazanıldığı dördüncü sezon oldu. Daha önce 2011-2012, 2014-2015 ve 2023-2024 sezonlarında bunu başaran takım, bu üç sezonun her birinde en az yarı finale yükselmiş, sonuncusunda ise kupayı kaldırmıştı.

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Eflatun-beyazlılar tüm kulvarlardaki galibiyet serisini de sürdürdü. Takım, 20 Eylül'de Atlético Madrid'e derbide kaybettiğinden bu yana 6'sı ligde, 4'ü Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere onuncu galibiyetini aldı.

José Mourinho da Hollanda kulüplerine karşı galibiyet serisini sürdürerek 7 maçta yedinci galibiyetine ulaştı. Portekizli teknik adam, Ajax'ı 6 kez yenmişti. Bu galibiyetlerin 5'i Real Madrid, 1'i ise Benfica ile gelmişti.

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Vinicius ve Diomande ikilisi

Real Madrid maça bazı sürprizler içeren bir kadroyla çıktı. José Mourinho, Brezilyalı yıldızın yokluğunda parlayan Fildişili oyuncuyu da göz önünde bulundurarak Vinicius Junior ile Yan Diomande ikilisini ilk 11'de sahaya sürdü.

Kylian Mbappé santrfor mevkisindeki görevini sürdürürken Jude Bellingham dinlendirilmek amacıyla ilk 11'de yer almadı ve Arda Güler oyun kurucu rolünde forma giydi.

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Öte yandan Fede Valverde, son dönemde parladığı sağ bek mevkisine geri döndü. Uruguaylı futbolcu, La Liga'daki son Celta Vigo maçında Trent Alexander-Arnold'a yer açmak için yedek kulübesinde başlamıştı.

Hollanda ekibinden sürpriz gol

Maç hızlı başladı ve beklentilerin aksine ilk tehlike konuk ekipten geldi. 4. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Ruben van Bommel'in yerden vuruşu, Thibaut Courtois'nun korumasındaki kalenin sol direğinin yanından auta gitti.

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Benzer şekilde 11. dakikada Vinicius Junior'ın ceza sahası dışından yaptığı etkili vuruşu Eindhoven kalesinin sol direği engelledi. Bu pozisyon, ev sahibinin Hollanda ekibinin tehlikesine hızlı bir yanıtı oldu.

Real Madrid öne geçmek için uğraşırken, yarım saat geride kaldığında Aurélien Tchouaméni'nin ceza sahası içinde konuk ekibin oyuncusu Sven Mijnans'ın ayağına basması üzerine hakem Eindhoven lehine penaltı noktasını gösterdi.

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Penaltıyı kullanan Perišić, topu isabetli bir vuruşla Courtois'nun solundan ağlara göndererek Hollanda ekibini öne geçirdi.

Real Madrid, soyunma odasına gitmeden önce beraberlik golünü bulmak için ilk yarının son çeyreğinde hücuma yüklendi. Ancak bu baskı sonuç vermedi ve savunmada konuk ekibe boşluklar verdi. Kodai Sano, uzatma dakikalarında Hollanda ekibinin ikinci golünü atmaya çok yaklaştı fakat kafa vuruşu sağ direğin yanından auta çıktı.

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Bambaşka bir Real Madrid

Real Madrid ikinci yarıya bambaşka bir görüntüyle başladı. Mourinho aynı anda 3 değişiklik yaptı: Penaltıya sebep olan Tchouaméni'nin yerine Bellingham'ı oyuna aldı, stoper ikilisi Éder Militão ve Antonio Rüdiger'i çıkararak Dean Huijsen ile Ibrahima Konaté'yi sahaya sürdü. Bu değişiklikler, ilk yarıdaki savunma performansından memnun olmadığının işaretiydi.

Aradan sadece 5 dakika geçmişti ki Real Madrid, Valverde ile beraberliği yakaladı. Uruguaylı oyuncu, takım arkadaşı Arda Güler'in büyüleyici topuk pasıyla ceza sahası içinde buluştuğu topu yerden ağlara gönderdi.

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Bellingham'dan harika gol

10 dakika sonra Bellingham, Real Madrid formasıyla attığı en güzel gollerden birine imza attı. İngiliz yıldız, gelen topa vole vuruşuyla dokunarak Hollanda ekibinin kalesinin sol üst köşesine gönderdi.

Real Madrid baskısını sürdürdü ve Mbappé, Güler'den aldığı nefis pasla kalecinin kalesinden çıktığı anda vuruşunu yaparak takımının üçüncü golünü kaydetti.

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Vinicius, birkaç dakika sonra gol şölenine ortak olmaya çok yaklaştı ancak yerden vuruşu sağ direkten döndü. Bu, Brezilyalı oyuncunun maçta şansının ikinci kez yaver gitmediği an oldu.

Díaz asist yaptı, Vinicius yeniden gol attı

Faslı Brahim Díaz, 80. dakikada Diomande'nin yerine oyuna girdi. Bu, Fas Milli Takımı'nın bugün Spor Tahkim Mahkemesi'nin kararıyla 2025 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunu kaybetmesinin ardından oyuncunun ilk maçı oldu.

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Díaz, Real Madrid'in dördüncü golünde asisti yaparak üzüntüsünü bir nebze olsun unuttu. Golü, kaleciyle karşı karşıya kalan Mbappé attı.

Hakemin son düdüğünden önce Vinicius da beşinci golü atarak sahneye çıktı ve uzun bir aradan sonra yeniden gol sevincini yaşadı.

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Bellingham'dan aldığı topla kaleciyle karşı karşıya kalan Brezilyalı yıldız, Hollanda ekibinin kalecisini yanıltan vuruşuyla Eflatun-beyazlıların beşinci golünü kaydetti.