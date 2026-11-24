Real Madrid, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasında bu akşam (Salı) Santiago Bernabeu'da konuk ettiği Hollanda ekibi Eindhoven karşısında bir golle geriye düştüğü maçı 5-1'lik farklı bir galibiyete çevirdi.

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Eindhoven 32. dakikada kaptanı Ivan Perisic ile öne geçti, ancak Real Madrid 50. dakikada yine kaptanı Fede Valverde'nin golüyle eşitliği sağladı.

Jude Bellingham 60. dakikada attığı golle Real Madrid'i maçta ilk kez öne geçirdi, ardından Kylian Mbappe 64. dakikada üçüncü golü kaydederek İspanyol ekibinin üstünlüğünü artırdı. Böylece takım üç golünü çeyrek saatten kısa bir sürede buldu.

Mbappe 84. dakikada dördüncü golü attı, Vinicius Junior ise 87. dakikada beşinci golü kaydetti.

Real Madrid, 5 maçta topladığı 15 puanla, hiç puan kaybetmeden Şampiyonlar Ligi puan tablosunda tek başına zirveye yerleşti. Eindhoven ise 4 puanda kaldı ve 28. sırada yer aldı.

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Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyet serisini sürdürerek üst üste beşinci zaferini elde etti. Bu, kulüp tarihinde turnuvanın ilk 5 maçını kazandığı dördüncü sezon oldu. Takım daha önce bunu 2011-2012, 2014-2015 ve 2023-2024 sezonlarında başarmış, önceki üç seferin her birinde en az yarı finale yükselmiş ve sonuncusunda kupayı kaldırmıştı.

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Eflatun-beyazlılar tüm kulvarlardaki galibiyet serisini de sürdürdü ve geçtiğimiz 20 Eylül'de derbide Atletico Madrid'e yenildikten bu yana onuncu galibiyetini aldı: 6'sı ligde, 4'ü Şampiyonlar Ligi'nde.

Jose Mourinho da Hollanda takımlarına karşı kazanma serisini sürdürdü ve 7 maçta yedinci galibiyetini elde etti. Mourinho daha önce Ajax'ı 6 kez yenmişti: 5'i Real Madrid, 1'i Benfica ile.

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Vinicius ve Diomande ikilisi

Real Madrid maça bazı sürprizler içeren bir ilk 11 ile çıktı. Jose Mourinho, Fildişili yıldızın Brezilyalının yokluğunda parlamasının ardından Vinicius Junior ile Yan Diomande ikilisini ilk 11'de sahaya sürmeye karar verdi.

Kylian Mbappe santrfordaki yerini korurken, Jude Bellingham dinlendirilmek amacıyla ilk 11'de yer almadı, Arda Güler ise oyun kurucu rolünde forma giydi.

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Öte yandan Fede Valverde, son dönemde parladığı sağ bek pozisyonuna geri döndü. Valverde, La Liga'daki son Celta Vigo maçında Trent Alexander-Arnold'ın tercih edilmesiyle yedek kulübesinde oturmuştu.

Hollanda ekibinden sürpriz gol

Maç hızlı başladı ve beklentilerin aksine ilk tehlike konuk ekipten geldi. 4. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Ruben van Bommel'in yerden vuruşu, Thibaut Courtois'nın kalesinin sol direğinin yanından dışarı gitti.

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Benzer şekilde, 11. dakikada Vinicius Junior'un ceza sahası dışından çektiği etkileyici şut Eindhoven kalesinin sol direğine takıldı. Bu, ev sahibinin Hollanda ekibinin tehlikesine verdiği hızlı bir yanıttı.

Real Madrid öne geçmek için uğraşırken, hakem yarım saat dolduktan sonra Aurelien Tchouameni'nin ceza sahası içinde konuk ekipten Sven Mijnans'ın ayağına basması üzerine Eindhoven lehine penaltı verdi.

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Penaltıyı kullanan Perisic, topu isabetli bir vuruşla Courtois'nın soluna göndererek Hollanda ekibini öne geçirdi.

Real Madrid, ilk yarının son çeyrek saatinde soyunma odasına girmeden eşitliği bulmak için hücuma yüklendi, ancak bu baskı sonuç vermedi ve savunması konuk ekibe karşı açık verdi. Kodai Sano uzatma dakikalarında Hollanda ekibi adına ikinci golü atmaya çok yaklaştı, ancak kafa vuruşu sağ direğin yanından dışarı çıktı.

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Bambaşka bir Real Madrid

Real Madrid ikinci yarıya bambaşka bir görüntüyle çıktı. Mourinho tek seferde 3 değişiklik yaptı: Penaltıya neden olan Tchouameni'nin yerine Bellingham'ı oyuna aldı, stoper ikilisi Eder Militao ile Antonio Rüdiger'i çıkararak Dean Huijsen ve Ibrahima Konate'yi sahaya sürdü. Bu tercih, ilk yarıdaki savunma performansından memnun olmadığının işaretiydi.

Aradan yalnızca 5 dakika geçmişti ki Real Madrid, Valverde ile eşitliği yakaladı. Valverde, takım arkadaşı Arda Güler'in büyüleyici "topuk" pasından yararlanarak ceza sahası içinden yerden bir şut çıkardı.

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Bellingham'dan harika gol

10 dakika sonra Bellingham, Real Madrid formasıyla attığı en güzel gollerden birine imza attı. İngiliz yıldız havadan gelen topa doğrudan vurarak Hollanda ekibinin filelerinin sol köşesine gönderdi.

Real Madrid hız kesmedi ve baskısını sürdürdü. Güler'den nefis bir pas alan Mbappe, kalecinin kalesinden çıktığı anda vurarak üçüncü golü kaydetti.

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Vinicius dakikalar sonra gol şölenine ortak olmaya çok yaklaştı, ancak yerden şutu sağ direğe çarptı. Bu, maç boyunca şansın ona ikinci kez yüz çevirmesiydi.

Diaz asist yaptı, Vinicius yeniden golle buluştu

Faslı Brahim Diaz 80. dakikada Diomande'nin yerine oyuna girdi. Bu, Fas Milli Takımı'nın bugün (Salı) Spor Tahkim Mahkemesi kararıyla 2025 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunu kaybetmesinin ardından ilk forma giyişiydi.

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Diaz, Real Madrid'in dördüncü golünün asistini yaparak üzüntüsünü bir nebze unuttu. Golü, kaleciyle karşı karşıya kalan Mbappe attı.

Hakem son düdüğü çalmadan önce Vinicius da beşinci golle sahneye çıktı ve uzun bir aradan sonra yeniden gol attı.

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Brezilyalı yıldız, Bellingham'dan aldığı topla kaleciyle karşı karşıya kaldı ve Hollandalı kaleciyi aldatan bir vuruşla Eflatun-beyazlıların 5 gollük gecesini taçlandırdı.