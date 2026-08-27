Video: Şampiyonlar Ligi'nde rezalet: Fenerbahçe-Lyon maçında müstehcen işaretler ve arbede

Çarşamba gecesi Lyon için unutulmak istenen bir geceydi; Fenerbahçe, Olympique Lyon'u eleyerek Şampiyonlar Ligi grup aşamasına yükseldi.

Moriki ve Archie Brown'ın golleri, Fransız ekibinin tur atlama görevini zorlaştırdı; Malick Fofana'nın golüne rağmen beraberliği yakalayamayan takım turnuvaya veda etti.

Kızışan maçın ardından Fenerbahçe oyuncusu Mattéo Guendouzi, Lyon'un kaleci antrenörü Antonio Ferreira ile sözlü bir tartışmaya girdi. Maç sırasında ise eski Olympique Marsilya oyuncusu Guendouzi ile ev sahibi takımın taraftarları arasında bir gerginlik yaşandı.

Guendouzi'ye göre taraftarlar ailesine hakaret etmiş, o da onlara müstehcen işaretlerle karşılık vermişti.

Bitiş düdüğüyle birlikte, Guendouzi Fenerbahçe taraftarlarının toplandığı bölgeye doğru ilerlerken karşısına Lyon'un kaleci antrenörü Antonio Ferreira çıktı.

Bu hamlenin yanlış olduğu ortaya çıktı; Guendouzi'nin takım arkadaşları onu darbedip soyunma odalarına giden tünelin girişinde köşeye sıkıştırdı ve iki takım arasındaki şiddet, sosyal medyada yayılan görüntülerde giderek büyüdü.

Milli takımdaki takım arkadaşı, Lyon oyuncusu Corentin Tolisso, Guendouzi'nin bu davranışını eleştirdi.

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Şöyle konuştu: "Ona basitçe takımıyla kutlama yapmasını ve galibiyetten sonra alçakgönüllü kalmasını söyledim. Lyon taraftarını rahat bıraksın, onlar zaten yeterince hüsrana uğramış durumda. Bu davranışı sorumsuzca buluyorum. Umarım bundan ders çıkarır."

Guendouzi ise şunları söyledi: "Bildiğiniz gibi, 60 bin kişi maçtan önce bile ailene, annene, çocuklarına hakaret ediyorsa ve hakem heyetinden hiç kimse taraftardan susmasını istemiyorsa... Çünkü biliyorum ki Fransa'da bu tür şeyler olduğunda, taraftarla konuşulan ve maçın durdurulabileceği bir aşamaya geliyorlar."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "90 dakika boyunca, hatta ısınma sırasında daha fazla, aileme hakaret ettiler. Bu insanı derinden etkileyen bir şey."

Devamında şunları söyledi: "Eğer şakalaşmak istiyorsanız, bunun karşılıklı olması gerekir. Anneme ve aileme hakaret ettiler, ki bunu saygısızlık olarak görüyorum. Buna ek olarak, artık istediğimiz şekilde kutlama yapamıyorsak, bunun üzücü bir durum olduğunu düşünüyorum."

Şunları ekledi: "Herkes Olympique Marsilya'yı tuttuğumu biliyor, bunu hiçbir zaman gizlemedim. Bu sadece bir şaka, aileme hakaret ettiler."

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