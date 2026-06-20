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Group H Saudi Arabia v Ukraine - World Cup 2006Getty Images Sport
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Video... Sami Al-Jaber: Suudi Arabistan, 94 Dünya Kupası'nda Fas ve Belçika'yı ezici bir şekilde mağlup etti

İspanya - Suudi Arabistan
İspanya
Suudi Arabistan
Dünya Kupası
Fas
Belçika
İspanya
Suudi Arabistan
ABD
Fas
Belçika

Yeşillerin efsanesi ne dedi?

Suudi milli takımının efsanesi Sami Al-Jaber, Yeşiller’in 1994 Dünya Kupası’ndaki tarihi katılımından bahsetti; bu turnuvada takım, son 16 turuna yükselmeyi başarmıştı.

Suudi Milli Takımı o dönemde Fas'ı 2-1, Belçika'yı 1-0 mağlup etmiş, Hollanda'ya 1-2 yenilmiş, son 16 turuna yükselmiş ve İsveç'e 1-3 yenilmişti.

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18 yaşında Dünya Kupası’na katılan Al-Jaber, “Thamania” kanalına yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Dünya Kupası’nın en zor gruplarından birine düştük; tarihi bir kadroya sahip Hollanda ve bir dizi parlak ismi barındıran Belçika’nın yanı sıra, yıldızlarının çoğu Fransa liginde oynayan Fas da vardı.”

Şöyle devam etti: “Kimse bizim son 16’ya kalacağımızı beklemiyordu ama Fas ve Belçika’yı yenmeyi başardık ve Hollanda karşısında yenilgiye rağmen güçlü bir oyun sergiledik. Bu takımları ezip geçtik ve güçlü bir karakter sergiledik diyebilirim.”

Dünya Kupası
İspanya crest
İspanya
ESP
Suudi Arabistan crest
Suudi Arabistan
KSA

Son olarak şunları söyledi: “Bazıları bize ‘farklı yenilgilerden kaçının’ diyordu, ancak unutulmaz bir performansla tüm beklentileri alt üst ettik.”



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