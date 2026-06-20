Video... Sami Al-Jaber: Suudi Arabistan, 94 Dünya Kupası'nda Fas ve Belçika'yı ezici bir şekilde mağlup etti

Suudi milli takımının efsanesi Sami Al-Jaber, Yeşiller’in 1994 Dünya Kupası’ndaki tarihi katılımından bahsetti; bu turnuvada takım, son 16 turuna yükselmeyi başarmıştı.

Suudi Milli Takımı o dönemde Fas'ı 2-1, Belçika'yı 1-0 mağlup etmiş, Hollanda'ya 1-2 yenilmiş, son 16 turuna yükselmiş ve İsveç'e 1-3 yenilmişti.

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18 yaşında Dünya Kupası’na katılan Al-Jaber, “Thamania” kanalına yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Dünya Kupası’nın en zor gruplarından birine düştük; tarihi bir kadroya sahip Hollanda ve bir dizi parlak ismi barındıran Belçika’nın yanı sıra, yıldızlarının çoğu Fransa liginde oynayan Fas da vardı.”

Şöyle devam etti: “Kimse bizim son 16’ya kalacağımızı beklemiyordu ama Fas ve Belçika’yı yenmeyi başardık ve Hollanda karşısında yenilgiye rağmen güçlü bir oyun sergiledik. Bu takımları ezip geçtik ve güçlü bir karakter sergiledik diyebilirim.”

Son olarak şunları söyledi: “Bazıları bize ‘farklı yenilgilerden kaçının’ diyordu, ancak unutulmaz bir performansla tüm beklentileri alt üst ettik.”







