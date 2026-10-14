Hilal efsanesi Sami Al Jaber, takımın Portekizli yıldızı Ruben Neves'i övgüye boğarak, takım içinde üstlendiği büyük rol nedeniyle kaptanlık pazıbendini taşımayı hak ettiğini vurguladı.

Neves, salı günü Doha'da Katar ekibi Al Sadd karşısında 2-0 kazanılan ve AFC Elit Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında oynanan maçta, Mohamed Kanno'nun oyundan çıkmasının ardından Hilal'in kaptanlık pazıbendini taşıdı.

Al Jaber, MBC kanalındaki "Nadina" programında yaptığı maç sonrası analizde bu jestten duyduğu mutluluğu dile getirerek şöyle konuştu: "Hilal geleneğinde kaptanlık pazıbendini kulübün kendi çocukları taşır. Bugün kulübün kendi çocuklarından olan tek oyuncu Nasser Al Dawsari, ancak şu anda Ruben Neves çapında ve ağırlığında bir oyuncu varken, pazıbendi taşıyan kişi o olmalı." Al Jaber, Portekizli yıldızın takım içinde birçok önemli rol üstlendiğine de dikkat çekti.

Öte yandan Sami Al Jaber, hücum hattındaki rekabetin en güçlü haline ulaştığını belirterek Salem Al Dawsari'nin eskisinden daha güçlü dönmesi gerektiğini vurguladı.

Ittihad efsanesi Mohamed Noor'un, Al Dawsari'nin dönüşüyle Hilal'de bir kriz çıkabileceğine dair açıklamalarına yanıt veren Al Jaber, "Hilal bugün uzun zamandan sonra ilk kez bu şekilde güçlü bir hücum hattına sahip" dedi.

Al Jaber şöyle devam etti: "Şu anda sağ kanatta Martinelli ve Mendes, santrforda Atkins ve yanında Mitty, sol kanatta Summerville var, bir de Salem Al Dawsari dönüyor. İstenen (çeşitlilik) işte budur."

Al Jaber sözlerini şöyle sürdürdü: "Al Gharafa maçında Summerville'in yaşadığı durum sonrası 3 maç ceza aldığında, eğer Salem Al Dawsari orada olsaydı ve fırsat ona gelseydi mükemmel bir görüntü verirdi, Summerville'den aşağı kalmazdı. Bunun için savaşması gerekiyor."