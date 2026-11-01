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سامي الجابر أسطورة المنتخب السعوديMBC Channel
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Video: Sami Al Jaber bombayı patlattı: Premier Lig'de oynamayı hak ediyordum

Al Hilal
Premier Lig
Suudi Arabistan

Suudi Arabistan'ın eski yıldızından çarpıcı açıklamalar

Suudi Arabistan Milli Takımı'nın efsanesi Sami el-Cabir, Premier Lig'de oynamayı hak ettiğini vurguladığı dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

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El-Cabir, heyecan verici futbol kariyeri boyunca kazandığı kupalar ve attığı muhteşem goller sayesinde, tarih boyunca Suudi Arabistan Milli Takımı ve Hilal'in en öne çıkan yıldızlarından biri olarak kabul ediliyor.

El-Cabir, "Nadina" programındaki açıklamalarında şöyle konuştu: "Eğer şu dönemde var olsaydım, kesinlikle Premier Lig'de yer almayı hak ederdim."

Gelecek maçlar
HIL

HIL

AFC Şampiyonlar Ligi 1

03 Kas 2026

ALA

ALA

Şunları ekledi: "Eğer şu an futbolcu olsaydım, piyasa değerimin 100 milyon euroya ulaşacağına inanıyorum."

El-Cabir'in bu açıklamaları, yeteneklerin gözle görülür şekilde azaldığı ve bunun da son Körfez Kupası şampiyonluğu dışında Suudi Arabistan Milli Takımı'nın zaman zaman gerilemesine yol açtığı bir dönemde, bir oyuncu olarak kendi değerini ifade etmek amacıyla geldi.

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