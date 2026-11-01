Video: Sami Al Jaber bombayı patlattı: Premier Lig'de oynamayı hak ediyordum

Suudi Arabistan Milli Takımı'nın efsanesi Sami el-Cabir, Premier Lig'de oynamayı hak ettiğini vurguladığı dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

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El-Cabir, heyecan verici futbol kariyeri boyunca kazandığı kupalar ve attığı muhteşem goller sayesinde, tarih boyunca Suudi Arabistan Milli Takımı ve Hilal'in en öne çıkan yıldızlarından biri olarak kabul ediliyor.

El-Cabir, "Nadina" programındaki açıklamalarında şöyle konuştu: "Eğer şu dönemde var olsaydım, kesinlikle Premier Lig'de yer almayı hak ederdim."

Gelecek maçlar HIL AFC Şampiyonlar Ligi 1 13:15 ALA

Şunları ekledi: "Eğer şu an futbolcu olsaydım, piyasa değerimin 100 milyon euroya ulaşacağına inanıyorum."

El-Cabir'in bu açıklamaları, yeteneklerin gözle görülür şekilde azaldığı ve bunun da son Körfez Kupası şampiyonluğu dışında Suudi Arabistan Milli Takımı'nın zaman zaman gerilemesine yol açtığı bir dönemde, bir oyuncu olarak kendi değerini ifade etmek amacıyla geldi.