Muhammed Salah'ın Türkiye'de sahip olduğu popülerliğin boyutunu yansıtan yeni bir sahnede, Mısırlı yıldızın Trabzon'daki gezilerinden birinde üzerine oturduğu sıradan bir kaya, ziyaretçilerin fotoğraf çekmek ve Mısır Milli Takımı'nın kaptanının poz verdiği duruşu taklit etmek için akın etmeye başlamasının ardından turistler ve taraftarlar için bir cazibe noktasına dönüştü.

Hikaye, Salah'ın Türkiye'nin kuzeydoğusundaki Trabzon ilinde bulunan "Kurtdiri" yaylasına yaptığı ziyaretten paylaştığı fotoğraflarla başladı; bu fotoğraflarda oyuncu, bölgedeki kayalardan birinin üzerinde otururken görülüyordu.

Fotoğraflar öylece geçip gitmedi; sosyal medya platformlarında hızla yayıldı ve ardından taraftarlar ile turistler, oyuncunun üzerine oturduğu kayayı bulmak için mekânı ziyaret etmeye başladı.

Türkler, kayaya Türkçede "Salah'ın taşı" anlamına gelen "Salahtaşı" adını verdi ve kaya, kısa süre içinde yaylanın ortasındaki sıradan bir taş olmaktan çıkıp Mısırlı yıldızla özdeşleşen bir simgeye dönüştü.

"El Cezire" sitesine göre Türk medyası, bölge halkının bazı ilginç tepkilerini ele aldı; bir gazeteci, yakındaki bir tesisin sahibi olan kadına bölgenin adının "Salah Yaylası" olarak değiştirilmesinin mümkün olup olmadığını sordu, kadın da gülerek bunların kendisine ait "Subaşı" tesisleri olduğunu söyledi.

Bir başka olayda ise kayanın yakınındaki bir dükkânın sahibi, Muhammed Salah'a onu ziyarete davet ettiği içten bir mesaj gönderdi ve oyuncunun gelip kendisiyle tanışmasını ve birlikte bir bardak çay içmesini dilediğini söyledi.

Ziyaretçilerin akını sürerken, Türk platformları Salah'ın ziyaret ettiği yüksek kesimlere ulaşan yolu anlatan videolar paylaşmaya başladı; raporlar ise mekâna ulaşmak ve "Salah'ın taşı"nda fotoğraf çekmek isteyenlere yardımcı olmak için bir yönlendirme tabelası yerleştirildiğine işaret etti.

Bu olgu, Muhammed Salah'ın Trabzonspor forması altında parladığı kısa bir dönemin ardından yaşanıyor; oyuncu takımı Galatasaray karşısında 4-0'lık büyük bir galibiyete taşımış, üç gol atıp bir gole de asist yapmış ve Türk medyasının ve taraftarlarının gündemine oturmuştu.