Trabzonspor taraftarları, Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın transferini kutlamakla yetinmedi; kısa sürede beklentilerini de yükselterek kulüp yönetiminden yeni bir bomba transferi gerçekleştirmesini istedi.

Salah'ın resmi sözleşme imzası öncesinde Türkiye'ye gelişinin ardından düzenlenen kutlama buluşmalarında Türk kulübünün taraftarları dikkat çeken bir tezahürat yaptı: "Taraftar çıldırdı, Messi'yi istiyoruz!" Bu sözlerle Arjantin Milli Takımı'nın kaptanını takımın formasıyla görmek istediklerine işaret ettiler.













Bu tezahüratlar, Trabzonspor'un Salah'ı kadrosuna katarak gerçekleştirmeyi başardığı tarihi transferin ardından geldi. Türkiye içinde ve dışında geniş yankı uyandıran bu transfer, artık daha büyük transferleri hayal eden kulüp taraftarlarının coşkusunu alevlendirdi.

Taraftarların tezahüratları coşku ve kutlama çerçevesinde gelmiş olsa da, kulüp yönetiminin yaz transfer döneminin en dikkat çekici transferlerinden birini bitirmeyi başarmasının ardından Trabzonspor taraftarlarının kazandığı güvenin boyutunu yansıttı.

Çok sayıda Türk basın kuruluşu, Trabzonspor'un Salah'ı iki sezonluk bir sözleşmeye imza atmaya ikna ettiğini, sağlık kontrolünün ardından yarın perşembe günü taraftarlara ve basına takdim edileceğini belirtti.